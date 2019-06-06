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В Минске бабушка по пути на рынок украла электросамокат и подарила его внуку

07.06.2019 15:15 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Бабушка из Минска шла на рынок и заприметила арендный электросамокат. Женщина подумала, что он ничей, и решила подарить его внуку, сообщается на сайте ГУВД Мингорисполкома.

Внук радовался подарку недолго. Сотрудники компании по GPS определили, в каком доме находится транспортное средство. Однако увидев, кто стоит за кражей, представители сервиса пожалели пенсионерку и не стали писать заявление в милицию.

И бабушка не одна

Этот случай воровства не единственный. ГУВД Мингорисполкома передает, что за последнее время правоохранители возбудили три уголовных дела – все они связаны с попытками присвоить электросамокаты себе. Недавно двое парней утащили транспорт в подъезд, чтобы вскрыть его, перерезать провода и разблокировать. Их задержали. Во второй раз мужчина увез самокат на дачу за 40 километров от Минска. С электроникой разобраться не успел: благодаря той же системе GPS беларуса быстро нашли. Третий случай мало отличается от предыдущих: парень забрал средство домой, но его вернули владельцам в краткие сроки.

Фото обложки: Jenny Anderson.

Читайте по теме: «Этот самокат дороже такси!» Пять главных проблем бизнеса кикшеринга в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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Бабушка из Минска шла на рынок и заприметила арендный электросамокат. Женщина подумала, что он ничей, и решила подарить его внуку, сообщается на сайте ГУВД...
 
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