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Надаль в 12-й раз вышел в финал «Ролан Гаррос»

07.06.2019 16:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 12-й раз в карьере вышел в финал одиночного разряда «Ролан Гаррос».


Рафаэль Надаль. Фото: Reuters

В полуфинальном поединке 32-летний Рафаэль Надаль, занимающий 2-е место в мировом рейтинге, в трех сетах победил 3-ю ракетку планеты 37-летнего швейцарца Роджера Федерера — 6:3, 6:4, 6:2. Матч продолжался 2 часа 25 минут.

Рафаэль Надаль уже в 12-й раз стал финалистом «Ролан Гаррос». Все 11 предыдущих своих финалов он выиграл. Еще дважды он не добирался в Париже до финала, завершая борьбу в четвертьфинале и полуфинале.

Другой финалист мужского турнира «Ролан Гаррос» определится в матче первой ракетки мира серба Новака Джоковича и австрийца Доминика Тима, занимающего 4-ю строку в рейтинге ATP.

 
 
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 12-й раз в карьере вышел в финал одиночного разряда «Ролан Гаррос».
 
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