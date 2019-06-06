Надаль в 12-й раз вышел в финал «Ролан Гаррос»

Источник материала: Tut.by

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 12-й раз в карьере вышел в финал одиночного разряда «Ролан Гаррос».



Рафаэль Надаль. Фото: Reuters

В полуфинальном поединке 32-летний Рафаэль Надаль, занимающий 2-е место в мировом рейтинге, в трех сетах победил 3-ю ракетку планеты 37-летнего швейцарца Роджера Федерера — 6:3, 6:4, 6:2. Матч продолжался 2 часа 25 минут.

Рафаэль Надаль уже в 12-й раз стал финалистом «Ролан Гаррос». Все 11 предыдущих своих финалов он выиграл. Еще дважды он не добирался в Париже до финала, завершая борьбу в четвертьфинале и полуфинале.

Другой финалист мужского турнира «Ролан Гаррос» определится в матче первой ракетки мира серба Новака Джоковича и австрийца Доминика Тима, занимающего 4-ю строку в рейтинге ATP.