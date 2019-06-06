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В нынешнем году 42 государственных и 7 частных вузов Беларуси планируют принять свыше 54 тысяч абитуриентов

07.06.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В нынешнем году 42 государственных и 7 частных вузов Беларуси планируют принять свыше 54 тысяч абитуриентов
В нынешнем году в Беларуси на уровень высшего образования I ступени прием будут осуществлять 47 учреждений высшего образования, из них 42 – государственной формы собственности и 7 – частной. В этом году прием не осуществляется в 2 вузах: Международном социально-экономическом институте и частном институте управления и предпринимательства.

На уровень высшего образования I ступени планируется принять за счет средств бюджета 26,6 тыс. человек, что на 0,7 процента превышает план приема 2018 года. При этом в дневной форме получения образования увеличение объемов осуществлено за счет медицинских специальностей и специальностей физической культуры и спорта.

На платной основе планируется принять 28,1 тыс. человек, что на 1 процент превышает план приема в 2018 году. При этом в дневной форме получения образования увеличение объемов осуществлено за счет IT- специальностей и специальностей физической культуры и спорта.

Всего в 2019 году в вузы республики запланировано принять 54,7 тыс. человек, что превышает план приема прошлого года почти на 1 процент.

Будущим абитуриентам будет важно знать, что ряд университетов откроет двери для обучения по новым специальностям.

Так, лауреат Премии Правительства Республики Беларусь в области качества образования, Гродненский государственный университет с этого года будет осуществлять подготовку по специальности «Компьютерная физика».

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины  открывает набор на новые специальности: «Бизнес-администрирование» со специализацией «Антикризисное управление предприятием», «Экономическая информатика», «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта)».

В Белорусско-Российском университете примут ребят по специальностям «Электронный маркетинг», «Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки металлов», «Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве)».

Витебский государственный технологический университет примет абитуриентов по специальности «Дизайн (виртуальной среды)».

Полоцкий государственный университет, один из крупных вузов Витебской области, принимает по специальностям «Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)» , «Автомобильные дороги» и «Электронный маркетинг».

И это далеко не полный перечень. Как видно, вузы стремятся открывать новые специальности, которые соответствуют современным тенденциям. У абитуриентов расширяется палитра возможностей при выборе своего будущего.

Напомним, что специально созданная комиссия КГК будет контролировать проведение вступительной кампании в Пинске. В Пинском межрайонном Комитете государственного контроля по возникшим проблемным вопросам, связанным с проведением централизованного тестирования, будет работать телефон «горячей линии» 32-26-22 (в рабочие дни с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов). По этому телефону также можно обратиться и в период проведения вступительной кампании в УО «Полесский государственный университет» и ссузах региона.


В нынешнем году 42 государственных и 7 частных вузов Беларуси планируют принять свыше 54 тысяч абитуриентов

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