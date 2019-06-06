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В нынешнем году 42 государственных и 7 частных вузов Беларуси планируют принять свыше 54 тысяч абитуриентов
07.06.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
На уровень высшего образования I ступени планируется принять за счет средств бюджета 26,6 тыс. человек, что на 0,7 процента превышает план приема 2018 года. При этом в дневной форме получения образования увеличение объемов осуществлено за счет медицинских специальностей и специальностей физической культуры и спорта.
На платной основе планируется принять 28,1 тыс. человек, что на 1 процент превышает план приема в 2018 году. При этом в дневной форме получения образования увеличение объемов осуществлено за счет IT- специальностей и специальностей физической культуры и спорта.
Будущим абитуриентам будет важно знать, что ряд университетов откроет двери для обучения по новым специальностям.
Так, лауреат Премии Правительства Республики Беларусь в области качества образования, Гродненский государственный университет с этого года будет осуществлять подготовку по специальности «Компьютерная физика».
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины открывает набор на новые специальности: «Бизнес-администрирование» со специализацией «Антикризисное управление предприятием», «Экономическая информатика», «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта)».
В Белорусско-Российском университете примут ребят по специальностям «Электронный маркетинг», «Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки металлов», «Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве)».
Витебский государственный технологический университет примет абитуриентов по специальности «Дизайн (виртуальной среды)».
Полоцкий государственный университет, один из крупных вузов Витебской области, принимает по специальностям «Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)» , «Автомобильные дороги» и «Электронный маркетинг».
И это далеко не полный перечень. Как видно, вузы стремятся открывать новые специальности, которые соответствуют современным тенденциям. У абитуриентов расширяется палитра возможностей при выборе своего будущего.
Напомним, что
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