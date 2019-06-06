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В открытом море едва не столкнулись крейсер США и российский противолодочный корабль
Источник материала: Tut.by
Ракетный крейсер США в Восточно-Китайском море пересек курс российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в 50 метрах перед его носом, заставив корабль РФ экстренно маневрировать. Командованию крейсера заявлен протест. Об этом
По данным флота, эпизод произошел в пятницу в 6:35 мск в юго-восточной части Восточно-Китайского моря. Авианосная ударная группа ВМС США и отряд кораблей ТОФ шли параллельными курсами. «Крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК „Адмирал Виноградов“ в 50 м от корабля», — сообщают в пресс-службе.
Там добавили, что «в целях предотвращения столкновения экипаж БПК „Адмирал Виноградов“ был вынужден совершить экстренное маневрирование». Командиру американского корабля заявлен протест и указано на недoпустимость подобных действий.
Представители американского флота с российской версией не согласны. По их версии, крейсер сохранял курс для возвращения палубного вертолета и всячески пытался избежать столкновения с «Адмиралом Виноградовым».
Большие противолодочные корабли проекта 1155 предназначены для борьбы с атомными подводными лодками вероятного противника в океанской зоне, обеспечения действия подводных лодок ВМФ России и охранения надводных кораблей. БПК «Адмирал Виноградов» имеет водоизмещение около 7,5 тыс. тонн, американский крейсер Chancellorsville около 9,8 тыс. тонн.
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