Белорусский хоккеист перешел из карагандинской «Сарыарки» в минское «Динамо»

Источник материала: Tut.by

25-летний белорусский нападающий Дмитрий Желнеровский пополнит ряды минского «Динамо» . С ним будет подписан контракт на два года.



Фото: hcdinamo.by

Дмитрий — воспитанник минской «Юности».В сезоне-2011/12 в команде РЦОП «Раубичи» набрал 40 (16+24) очков в 42 матчах, причем заработал 53 минуты штрафа. В течение следующих трех сезонов преимущественно выступал за «Юность» в МХЛ. В сезоне-2012/13 на счету Желнеровского 62 матча, 32 (11+21) очка, 40 минут штрафа; сезон-2013/14 — 45 матчей, 21 (7+14) очко, 28 минут штрафа; сезон-2014/15 — 54 матча, 38 (22+16) очков, 40 минут штрафа.

В следующем сезоне сыграл за три команды чемпионата Беларуси: «Витебск», «Юность» и новополоцкий «Химик"-СКА. А дальше в карьере белоруса был исключительно Казахстан. Желнеровский пополнил ряды «Сарыарки» из Караганды, которая выступает в ВХЛ.

Самой удачной получилась прошлая игровая кампания. «Сарыарка» сенсационно выиграла главный трофей лиги — Кубок Петрова. Команда заняла в «регулярке» лишь 10-е место, но в плей-офф с ней не смог совладать никто. Кроме Желнеровского, к триумфу оказался причастен и белорусский тренер Виктор Костюченок.

Желнеровский сыграл в прошлом чемпионате 52 матча и набрал 19 (10+9) очков, заработал 22 минуты штрафа при показателе полезности -1. В плей-офф принял участие в 18 поединках и записал на свой счет 3 (0+3) балла при +3 по системе «плюс/минус».

Дмитрий выступал за сборную Беларуси на молодежном и двух юношеских чемпионатах мира в дивизионе 1.