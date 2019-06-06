Приглашаем на "Цветочный калейдоскоп" в Лаздуны!

Источник материала: Ивьевский край

9 июня 2019 г. в 17.00 в аг. Лаздуны1 на площадке возле отдела

культурно-массовой и просветительной работы, состоится праздник "Цветочный калейдоскоп"

В программе праздника:

- торжественное открытие;

- региональный арт-конкурс "Цветочная симфония";

- детский дефиле-конкурс "Цветочный наряд"

- концертная программа детских творческих коллективов "Есть глаза у цветов";

- концерты творческих коллективов Вороновского района и отдела культурно-массовой и просветительной работы аг.Субботники "Цветочное настроение";

- церемония награждения победителей конкурса "Цветовод-любитель - 2019 Лаздунского сельсовета";

- концерт народного ансамбля народной песни "Юрацішкаўскі кірмаш" отдела культурно-массовой и просветительной работы г.п.Юратишки;

- танцевально-развлекательная программа "Цветы - краса земная".

Жителей и гостей агрогородка ждут многочисленные выставки, мастер-классы. В рамках арт-конкурса "Цветочная симфония" состоится творческая презентация костюмов, оформленных цветами, или в виде цветка; будет работать выставка цветочных композиций (инсталляций) на тему 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков; пройдет презентация и дегустация напитков, приготовленных из цветов и растений.

На цветочной ярмарке каждый сможет приобрести цветы и зеленые насаждения.