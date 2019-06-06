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Приглашаем на "Цветочный калейдоскоп" в Лаздуны!

07.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

9 июня 2019 г. в 17.00  в аг. Лаздуны1 на площадке возле отдела

культурно-массовой и просветительной работы, состоится праздник "Цветочный  калейдоскоп"

В программе праздника:

- торжественное открытие;

- региональный арт-конкурс "Цветочная симфония";

- детский дефиле-конкурс "Цветочный наряд"

- концертная  программа детских творческих коллективов  "Есть глаза  у  цветов";

- концерты творческих коллективов  Вороновского района и отдела культурно-массовой и просветительной работы аг.Субботники "Цветочное настроение";

- церемония награждения победителей конкурса "Цветовод-любитель - 2019  Лаздунского сельсовета";

- концерт народного ансамбля народной песни "Юрацішкаўскі кірмаш" отдела культурно-массовой и просветительной работы г.п.Юратишки;

- танцевально-развлекательная  программа  "Цветы - краса земная".

Жителей и гостей агрогородка ждут многочисленные  выставки, мастер-классы. В рамках арт-конкурса "Цветочная симфония" состоится творческая презентация костюмов, оформленных цветами, или в виде цветка; будет работать выставка цветочных композиций (инсталляций) на тему 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков; пройдет презентация и дегустация напитков, приготовленных из цветов и растений.

На цветочной ярмарке каждый сможет приобрести цветы и зеленые насаждения.

 
 
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9 июня 2019 г. в 17.00  в аг. Лаздуны1 на площадке возле отдела культурно-массовой и просветительной работы, состоится праздник "Цветочный  калейдоскоп" В...
 
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