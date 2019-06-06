Приглашаем на "Цветочный калейдоскоп" в Лаздуны!

9 июня 2019 г. в 17.00 в аг. Лаздуны1 на площадке возле отдела
культурно-массовой и просветительной работы, состоится праздник "Цветочный калейдоскоп"
В программе праздника:
- торжественное открытие;
- региональный арт-конкурс "Цветочная симфония";
- детский дефиле-конкурс "Цветочный наряд"
- концертная программа детских творческих коллективов "Есть глаза у цветов";
- концерты творческих коллективов Вороновского района и отдела культурно-массовой и просветительной работы аг.Субботники "Цветочное настроение";
- церемония награждения победителей конкурса "Цветовод-любитель - 2019 Лаздунского сельсовета";
- концерт народного ансамбля народной песни "Юрацішкаўскі кірмаш" отдела культурно-массовой и просветительной работы г.п.Юратишки;
- танцевально-развлекательная программа "Цветы - краса земная".
Жителей и гостей агрогородка ждут многочисленные выставки, мастер-классы. В рамках арт-конкурса "Цветочная симфония" состоится творческая презентация костюмов, оформленных цветами, или в виде цветка; будет работать выставка цветочных композиций (инсталляций) на тему 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков; пройдет презентация и дегустация напитков, приготовленных из цветов и растений.
На цветочной ярмарке каждый сможет приобрести цветы и зеленые насаждения.