Оздоровление. «Вот оно какое наше лето…»

Лето – пора поистине золотая. Ведь от того, как человек подпитается активизирующейся в этот период живительной силой самой природы, какую психологическую разгрузку он получит, какие положительные эмоции приобретет, чем обогатится, какой настрой получит на предстоящий год, зависит его дальнейшая успешность, рождение и реализация новых планов и замыслов.

Каждый год в Ивьевском яслях-саду-начальной школе проводится работа по организации летнего лагеря отдыха и оздоровления учащихся. Вот и в этом году, 3 июня распахнул свои двери оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Улыбки Детства». Здесь собрались те, кто хочет провести свои каникулы с пользой, новыми впечатлениями и приключениями, положительными эмоциями.

Жизнь в летнем лагере насыщенная, полная событий и встреч. Педагоги используют все возможности для интересного и полезного общения детей со сверстниками и взрослыми. Ребенок – главная фигура в лагере, очень важно, чтобы он чувствовал себя по-настоящему комфортно, а это в первую очередь, зависит от умения создавать микроклимат в отрядах. Дети отдыхают, поправляют здоровье, набираются сил, пополняют свои знания, учатся чему-то новому, приобретают новых друзей.

Программа лагеря состоит из разных спортивных, познавательных, развивающих мероприятий и игр, которые способствуют активному отдыху воспитанников, а главное, формируют творческие способности детей. Они принимают активное участие в проведении игровых конкурсов, программ, викторин и соревнований.

Большое внимание уделяется не только пропаганде культуры и здоровому образу жизни, но и изучению правил дорожного движения, пожарной безопасности, борьбе с наркоманией. Проводятся беседы, направленные на психологическую поддержку ребенка, игры на сплочение и проявление ярких индивидуальных качеств.

Каждый день ребята получают полноценное питание, разнообразные и вкусные блюда. В рационе присутствуют фрукты, соки, свежие овощи. Педагоги отмечают, что питаются дети с аппетитом, говорят, что кормят вкусно и никто не жалуется на качество приготовленных блюд.