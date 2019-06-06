ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оздоровление. «Вот оно какое наше лето…»

07.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Лето – пора поистине золотая. Ведь от того, как человек подпитается активизирующейся в этот период живительной силой самой природы, какую психологическую разгрузку он получит, какие положительные эмоции приобретет, чем обогатится, какой настрой получит на предстоящий год, зависит его дальнейшая успешность, рождение и реализация новых планов и замыслов.

Каждый год в Ивьевском яслях-саду-начальной школе проводится работа по организации летнего лагеря отдыха и оздоровления учащихся. Вот и в этом году, 3 июня распахнул свои двери оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Улыбки Детства». Здесь собрались те, кто хочет провести свои каникулы с пользой, новыми впечатлениями и приключениями, положительными эмоциями.

Жизнь в летнем лагере насыщенная, полная событий и встреч. Педагоги используют все возможности для интересного и полезного общения детей со сверстниками и взрослыми. Ребенок – главная фигура в лагере, очень важно, чтобы он чувствовал себя по-настоящему комфортно, а это в первую очередь, зависит от умения создавать микроклимат в отрядах. Дети отдыхают, поправляют здоровье, набираются сил, пополняют свои знания, учатся чему-то новому, приобретают новых друзей.

Программа лагеря состоит из разных спортивных, познавательных, развивающих мероприятий и игр, которые способствуют активному отдыху воспитанников, а главное, формируют творческие способности детей. Они принимают активное участие в проведении игровых конкурсов, программ, викторин и соревнований.

Большое внимание уделяется не только пропаганде культуры и здоровому образу жизни, но и изучению правил дорожного движения, пожарной безопасности, борьбе с наркоманией. Проводятся беседы, направленные на психологическую поддержку ребенка, игры на сплочение и проявление ярких индивидуальных качеств.

Каждый день ребята получают полноценное питание, разнообразные и вкусные блюда. В рационе присутствуют фрукты, соки, свежие овощи. Педагоги отмечают, что питаются дети с аппетитом, говорят, что кормят вкусно и никто не жалуется на качество приготовленных блюд.

Оздоровление. «Вот оно какое наше лето…»

Оздоровление. «Вот оно какое наше лето…»

Оздоровление. «Вот оно какое наше лето…»

Оздоровление. «Вот оно какое наше лето…»

Оздоровление. «Вот оно какое наше лето…»

Оздоровление. «Вот оно какое наше лето…»

Оздоровление. «Вот оно какое наше лето…»

Оздоровление. «Вот оно какое наше лето…»

Оздоровление. «Вот оно какое наше лето…»

Оздоровление. «Вот оно какое наше лето…»

Оздоровление. «Вот оно какое наше лето…»

Оздоровление. «Вот оно какое наше лето…»

Оздоровление. «Вот оно какое наше лето…»

Оздоровление. «Вот оно какое наше лето…»

Л. Кёлер.

Фото С. Зенкевича.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лето – пора поистине золотая. Ведь от того, как человек подпитается активизирующейся в этот период живительной силой самой природы, какую психологическую...
 
Новости дня
Новости разные
 
В отпуск – с действительным паспортом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика