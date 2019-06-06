ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представительница Беларуси впервые избрана в правление Европейского писательского совета

07.06.2019 16:50 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Представительница Беларуси впервые избрана в правление Европейского писательского совета

фото: lit-bel.org

В Риге во время Генеральной ассамблеи Европейской писательской совета было избрано новое руководство организации.

В состав правления впервые за время существования EWC вошла представительница Беларуси - член секретариата ОО «Союз белорусских писателей», руководитель Объединения белорусов мира «Батькивщина» Елена Маковская.

Президентом EWC выбрана немецкая писательница Нина Георге (пишет также под псевдонимами Ан Уэст, Джейн Баньоло, Нина Крамер) - автор 26 книг прозы, в том числе романа-бестселлера «лавандовое комната», преподаватель, член совета Немецкого ПЕН-Клуба.

Европейская писательская совет - федерация 44 национальных организаций профессиональных писателей, литературных переводчиков и проектных менеджеров. Она представляет более 160 тысяч литераторов из 34 стран Европы, прежде всего из Евросоюза, а также Беларуси, Исландии, Каталонии, Норвегии, Сербии, Турции, Швейцарии и Черногории. Федерация была основана в 1977 году в Берлине под названием Европейский Писательский Конгресс. С 2010 году существует под нынешним названием со штаб-квартирой в Брюсселе, плотно сотрудничает с культурными проектами Еврокомиссии, ЮНЕСКО, Всемирной организации интеллектуальной собственности при ООН.

От Беларуси с 2010 года действительным членом EWC является Союз белорусских писателей. С постсоветском пространстве в Европейскую писательскую совет, кроме СБП, входят только литературные организации стран Балтии.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Риге во время Генеральной ассамблеи Европейской писательской совета было избрано новое руководство организации.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Прямая телефонная линия»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика