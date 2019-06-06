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Андрей Костицын остается в минском «Динамо»

07.06.2019 17:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский нападающий Андрей Костицын подписал новый однолетний контракт с минским «Динамо».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Прошлый сезон был для воспитанника новополоцкого хоккея дебютным в составе «зубров». Андрей быстро стал одним из лидеров команды и продемонстрировал неплохую результативность. В 50 матчах АК-46 записал на свой счет 28 (14+14) очков, заработал 28 минут штрафа при показателе полезности +1. В списке клубных бомбардиров Андрей уступил всего один балл Теему Пулккинену.

Костицын-старший отметился и двумя хет-триками. Первый был в Череповце в матче с «Северсталью», а второй в Хабаровске, причем Андрей сравнял счет за 10 секунд до конца основного времени, а затем «Динамо» вырвало победу в серии буллитов.

Всего в регулярных чемпионатах КХЛ на счету белоруса уже 203 (92+111) очка в 325 матчах.

 
 
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Белорусский нападающий Андрей Костицын подписал новый однолетний контракт с минским «Динамо».
 
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