Точная причина смерти будет названа по итогам судебно-медицинской экспертизы. Как уточнили в главном управлении здравоохранения Гомельского облисполкома, женщина была беременна.
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Под Гомелем при загадочных обстоятельствах умерла беременная женщина
07.06.2019 17:22 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Точная причина смерти будет названа по итогам судебно-медицинской экспертизы. Как уточнили в главном управлении здравоохранения Гомельского облисполкома, женщина была беременна.
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Гомельский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти жительницы деревни Михальки.
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