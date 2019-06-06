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Под Гомелем при загадочных обстоятельствах умерла беременная женщина

07.06.2019 17:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Под Гомелем при загадочных обстоятельствах умерла беременная женщина
Фото из открытых источников

Под Гомелем при загадочных обстоятельствах умерла беременная женщина В Гомеле трехлетний ребенок погиб, выпав из окна на седьмом этаже
Как сообщила официальный представитель УКС по Гомельской области Мария КРИВОНОГОВА, женщина 1978 года рождения скончалась дома 7 июня примерно в 5 часов утра. По предварительной информации, произошедшее не носит криминального характера, пишет БЕЛТА.

Точная причина смерти будет названа по итогам судебно-медицинской экспертизы. Как уточнили в главном управлении здравоохранения Гомельского облисполкома, женщина была беременна.

 
Теги: Гомель
 
 
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Гомельский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти жительницы деревни Михальки.
 
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