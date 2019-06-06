В ЕРИП предупредили о возможных временных сбоях в работе системы

Источник материала: Tut.by

В ЕРИП предупредили, что в ночь с пятницы на субботу, 8 июня, возможны перерывы в работе системы. Это связано с проведением технических работ в автоматизированной информационной системе «Расчет».

Из-за этого с полуночи до 6.00 доступ к услугам системы АИС «Расчет» «возможно будет отсутствовать (общей продолжительностью до 2 часов)», сообщили в ЕРИП.