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В ЕРИП предупредили о возможных временных сбоях в работе системы
Источник материала: Tut.by
В ЕРИП предупредили, что в ночь с пятницы на субботу, 8 июня, возможны перерывы в работе системы. Это связано с проведением технических работ в автоматизированной информационной системе «Расчет».
Из-за этого с полуночи до 6.00 доступ к услугам системы АИС «Расчет» «возможно будет отсутствовать (общей продолжительностью до 2 часов)», сообщили в ЕРИП.
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8 июня с полуночи до 6.00 доступ к услугам системы АИС «Расчет» «возможно будет отсутствовать (общей продолжительностью до 2 часов)», сообщали в ЕРИП.
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