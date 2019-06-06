Источник материала: Интерфакс

Владелец Telegram Павел Дуров назвал требование Федеральной службы безопасности к компании "Яндекс" о предоставлении ключей шифрования очередным проявлением силового давления на IT-компании в России, из-за чего те теряют долю на рынке в пользу иностранных компаний.

"На этой неделе стало известно, что власти России принуждают Яндекс предоставить им бесконтрольный доступ к личным данным пользователей. Это продолжение тренда давления на бизнес российских IT-компаний. Достаточно вспомнить историю ВКонтакте с его национализацией и последующими "делами о репостах", - написал Дуров в своем Телеграм-канале.

"Характерно, что этот тренд развивается на фоне полного игнорирования требований российских властей глобальными IT-монополиями", - добавил Дуров.

"Подобное выборочное применение правил приводит к тому, что власти России сами выдавливают пользователей в иностранные ресурсы. В итоге Яндекс теряет долю рынка Google, а львиная доля пользовательской активности мигрирует из ВКонтакте в Instagram и YouTube",- заявил Дуров.

"Таким образом, власти России своими руками калечат локальный IT-рынок, добровольно сдавая остатки истинной "суверенности" российского сегмента интернета под контроль США - вместе с данными десятков миллионов российских граждан",- утверждал Дуров.

Отметив, что российская интернет-индустрия породила сотни талантливых разработчиков, он посетовал, что "в результате описанной выше политики сегодня они вынуждены играть в поддавки со своими зарубежными коллегами".

В связи с этим Дуров сообщил о планах своей компании разработать агрегатор новостей, подобный "Яндекс. Новости", но в глобальном масштабе, для чего готов принять на работу разработчиков из этой компании.

Ранее на этой неделе газета РБК со ссылкой на источники сообщила, что ФСБ запросила у сервисов "Яндекс. Почта" и "Яндекс. Диск" ключи шифрования данных пользователей. По данным издания, за предоставленное ФСБ время компания не передала ей ключи.

"Яндекс" заявил, что исполнение требования законодательства о предоставлении спецслужбам необходимой информации возможно без нарушения прав пользователей на приватность.

"В законе говорится о предоставлении информации, "необходимой для декодирования сообщений", из него не следует требование о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика. Цель закона - соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели", - заявили в компании.

"При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей. Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка", - сказали в "Яндексе".

Позднее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ФСБ не обращалась к Роскомнадзору по поводу отказа "Яндекса" передать ключи шифрования, что свидетельствует о диалоге компании с властями.

В свое время за отказ передать спецслужбам ключи шифрования в России был заблокирован мессенджер Telegram. Претензии российских властей к Telegram возникли в 2017 году в связи с отказом компании исполнять приказ ФСБ России о передаче ключей для дешифровки сообщений.