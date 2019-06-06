﻿ Погоня под Смолевичами: за рулем пьяный рецедивист, пассажиры выпрыгивают на ходу, сотрудник милиции висит на двери авто. 21.by
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Погоня под Смолевичами: за рулем пьяный рецедивист, пассажиры выпрыгивают на ходу, сотрудник милиции висит на двери авто

07.06.2019 17:00 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Погоня по полевой дороге, выпрыгивающие из авто на ходу пассажиры, задержание водителя прямо во время движения, съезд в кювет и попытки убежать от милиционеров, выбравшись через боковое окно перевернутой машины. Это не съемки "экшн-фильма", а погоня и задержание сотрудниками отдела ГАИ Смолевичского РОВД нетрезвого водителя, который пытался скрыться от правоохранителей, сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Преследование попало на запись регистратора, установленного в служебном автомобиле сотрудников милиции.

"6 июня около 14 часов во время несения службы внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль Volkswagen Golf красного цвета, у которого не было переднего крыла. Водитель на требования сотрудников остановиться не отреагировал и продолжил движение, резко увеличивая скорость. Началось преследование",  - рассказали обстоятельства происшествия в УГАИ.

Проехав 500 метров, автолюбитель снизил скорость. На полевой дороге из машины выпрыгнули два пассажира. Пока Volkswagen стоял и из него выбирался с переднего пассажирского сидения мужчина, старший госавтоинспектор майор милиции Дмитрий Городко попытался вытащить ключи из замка зажигания. Однако нетрезвый водитель продолжил движение, сбросив сотрудника ГАИ на ходу.

Наряд ДПС продолжил преследование. Примерно через километр водитель съехал в правый кювет. После чего выбрался из машины через открытое окно и попытался скрыться от правоохранителей. Но был задержан.

В итоге выяснилось, что за рулем Volkswagen находился 26 летний житель деревни Заречье. Его уже задерживали с погоней 28 мая 2019 года. К слову, и тогда он был пьяным. Как и в 2014 году, когда за нетрезвое вождение был привлечен к административной ответственности (ст.18.16 КоАП). И водительского удостоверения автолюбитель, уже будучи задержанным пьяным трижды, никогда не получал. Медосвидетельствование выявило у него 2,1 промилле, побив тем самым майский рекорд с 1,5 промилле.

За оказание сопротивления сотрудникам ГАИ горе-автолюбитель отправился на 15 суток в изолятор временного содержания. За эту поездку на него составили пять протоколов (в дополнение к шести за погоню 28 мая). Машину друга конфискуют, а за повторное пьяное вождение в течение года водителю грозит уголовная ответственность (ст. 317-1 УК).

 
 
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Погоня по полевой дороге, выпрыгивающие из авто на ходу пассажиры, задержание водителя прямо во время движения, съезд в кювет и попытки убежать от милиционеров,...
 
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