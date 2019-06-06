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Названы худшие автомобили для дальних путешествий

07.06.2019 16:24 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В преддверии отпусков аналитики CarPrice составили рейтинг автомобилей, хуже и лучше всего подходящих для дальних путешествий. 

В список вошли машины возрастом 3-5 лет, эксперты разделили модели на две категории: дешевле и дороже $15 тыс.

Худшими, исходя из данных о поломках и отзывов владельцев стали Daewoo Matiz, Skoda Fabia, Lifan 620, Citroen Berlingo и УАЗ Patriot - в категории дешевле $15 тыс., и Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Mercedes M-класса, Mercedes S-класса, Hyundai Santa Fe среди авто подороже.

Специалисты назвали и лучшие модели для автопутешествий. Среди вариантов до $15 тыс. лидерами стали: Mazda 3, Toyota RAV4, Suzuki SX4 первого и второго поколений, Toyota Corolla. Из более дорогих авто: Mazda CX-5, Mercedes GLC, Toyota Camry, Lexus RX, Nissan X-Trail.

 
 
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В преддверии отпусков аналитики CarPrice составили рейтинг автомобилей, хуже и лучше всего подходящих для дальних путешествий.  В список вошли машины возрастом 3-5 лет,...
 
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