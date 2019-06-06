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Венесуэлу были вынуждены покинуть более 4 млн человек – ООН

07.06.2019 16:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Число иммигрантов и беженцев из Венесуэлы, по последним данным, превысило 4 млн человек, говорится в заявлении Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международной организация по миграции (МОМ).

"Эти вызывающие тревогу цифры указывают на безотлагательную необходимость поддержать сообщества, дающие приют (венесуэльцам - ИФ), в принимающих их странах", - приводятся в заявлении слова специального представителя по Венесуэле от УВКБ и МОМ Эдуардо Штайна.

В заявлении отмечается, что если к концу 2015 года число беженцев и иммигрантов из Венесуэлы составляло 695 тыс., то затем их число резко увеличилось, превысив к середине 2019 года 4 млн человек.

Больше всего выходцев из Венесуэлы приняла Колумбия - 1,3 млн человек, на втором месте Перу с 768 тыс. человек, а на третьем Чили - 288 тыс. человек. Затем следуют Эквадор (263 тыс.), Бразилия (168 тыс.) и Аргентина (130 тыс.).

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил от должности председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция. Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив события 23 января как попытку государственного переворота.

 
 
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Число иммигрантов и беженцев из Венесуэлы, по последним данным, превысило 4 млн человек, говорится в заявлении Управления верховного комиссара ООН по делам...
 
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