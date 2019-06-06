Ford ведет переговоры с несколькими автопроизводителями о продаже своих заводов в РФ

Источник материала: Интерфакс

Американский Ford ведет переговоры о продаже своих заводов в РФ с несколькими автопроизводителями, сообщил журналистам председатель правления Ford Europe Стивен Армстронг в кулуарах ПМЭФ-2019.

"Мы открыты для переговоров о возможной продаже заводов другим компаниям. Я не могу раскрывать информацию о том, с кем мы ведем такие переговоры, но нашими площадками интересуются несколько различных компаний", - сказал он, отказавшись от дальнейших комментариев.

В конце марта СП американского автопроизводителя Ford и российского ПАО "Соллерс" распространило заявление о реструктуризации бизнеса в России и закрытии двух производственных площадок в Татарстане и завода во Всеволожске. Совместное предприятие будет перезапущено с 1 июля 2019 года на базе завода в Елабуге и сосредоточится на производстве и продажах легких коммерческих автомобилей Ford Transit.

При этом "Соллерс" получит 51% в обновленном СП, 49% будет у Ford Motor Company - компании подписали протокол о намерениях "о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого в будущем сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта".

Ford Sollers "покидает рынок легковых автомобилей, что позволит сформировать более конкурентоспособную и прибыльную бизнес-модель".

"Производство легковых автомобилей Ford будет полностью завершено к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске (Ленинградская область), а также завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга" (город Елабуга)", - говорилось в заявлении. Импорт легковых автомобилей в РФ также будет прекращен.