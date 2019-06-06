Экспорт белорусских стройматериалов в Венгрию может быть организован через биржу

Источник материала: Интерфакс

Беларусь и Венгрия прорабатывают вопрос поставки белорусских строительных материалов с применением механизма биржевых торгов, сообщили в пресс-службе ОАО "Белорусская универсальная биржа" (БУТБ).

"Наши предприятия уже имеют положительный опыт реализации своей продукции через биржу в страны Прибалтики, Украину и Российскую Федерацию. Уверен, что наших венгерских партнеров тоже заинтересует такая схема работы, поскольку биржевые торги не только создают условия для рыночного ценообразования, но и снижают коммерческие риски, связанные с выходом на новый рынок", - сказал заместитель министра архитектуры и строительства Олег Швец по итогам визита белорусской делегации в Венгрию.

По словам замминистра, использование биржевой электронной площадки позволит обеспечить максимальную прозрачность торгового процесса и упростит работу белорусских экспортеров на венгерском рынке.

Как отметила заместитель председателя правления БУТБ Ирина Наркевич, одним из вариантов организации экспорта белорусских стройматериалов на венгерский рынок является аккредитация в Венгрии биржевого брокера, который будет совершать сделки по поручению венгерских компаний, обеспечивать контроль качества и выстраивать оптимальную логистику.

"В качестве основного кандидата на роль биржевого брокера рассматривается совместное белорусско-венгерское предприятие "Белмастрой". Компания входит в Национальную федерацию строительных организаций-подрядчиков Венгрии, хорошо знакома со спецификой местного рынка и имеет наработанную базу клиентов. При работе через брокера автоматически снимаются многое проблемные вопросы, поэтому, на мой взгляд, это самая эффективная схема начала сотрудничества Беларуси и Венгрии в сфере закупки стройматериалов", - отметила Наркевич.

По информации пресс-службы БУТБ, в ходе визита в Венгрию белорусская делегация провела переговоры с руководством ряда ключевых ведомств, курирующих развитие строительной отрасли в стране, включая министерство по вопросам планирования, строительства и ввода в эксплуатацию новых реакторов АЭС "Пакш", министерство инноваций и технологий и министерство финансов, а также приняла участие в бизнес-форуме по вопросам реализации строительных материалов и услуг, состоявшемся на базе посольства Республики Беларусь в Венгрии.