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Как избавиться от муравьёв на участке? Восемь способов

07.06.2019 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Некоторое время назад мы писали про суровую борьбу огородников с долгоносиками. Мы дали несколько советов, чтобы постараться помочь людям в этом деле. Однако не только долгоносики мешают спокойно жить владельцам огородов. Сегодня мы решили поговорить о муравьях.  

Как выглядят муравьи известно, наверное, всем, поэтому об этом говорить не будем. Сразу приступаем к методам избавления от этих насекомых. 

1. Нашатырный спирт.  

Четыре столовые ложки нашатырного спирта на литр воды. Перемешать, налить в бутылку с пульверизатором. Распылять в тех местах, откуда муравьёв сложно достать иными способами. Например, так можно изгонять насекомых из рассохшихся брёвен. Впрочем, прогонять со скамеек и деревьев тоже можно.  

2. Керосин.  

Его распылять не обязательно, можно просто облить им оккупированную муравьями часть земли. Или можно окунуть в керосин какую-нибудь тряпку, которой затем накрыть муравейник. Действует аналогично спирту – насекомые убегают подальше от едкого запаха. Внимание! Применять возле овощей, кустов с ягодами и прочего, что прямо или косвенно может употребляться в пищу – нельзя.  

Как избавиться от муравьёв на участке? Восемь способов
Фото: pixabay.com  

3. Засадить весь огород мятой, душицей, тимьяном, укропом, чесноком, петрушкой.  

Муравьи не любят эти растения и не станут сооружать рядом с ними муравейники.  

4. Выкопать муравейник и вынести его подальше.  

Временное решение проблемы. Высока вероятность, что насекомые вернутся вновь.  

5. Кипяток.  

Очень простой и достаточной надёжный вариант. Довести воду до кипения, а затем полить ею как самих муравьёв, так и все их ходы. С муравейником будет не слишком эффективно, поскольку вода охладится от контакта с сооружением, не вызвав особого неудовольствия муравьёв.  

6. Приманка для уничтожения муравьёв.  

Проще говоря, ядохимикат. Покупается в магазине, применяется согласно инструкции. Если первый купленный яд не помог, следует проверить ещё хотя бы 2-3. Поскольку отраву изготавливают профессионалы и специально против муравьёв, маловероятно, что данные насекомые смогут уцелеть.  

Как избавиться от муравьёв на участке? Восемь способов
Фото: pixabay.com  

7. Разворотить муравейник и засыпать горячей смолой.  

Аналог кипятка, который отлично подходит против муравейника. Часть муравьёв может выжить, но, вероятно, они никогда не захотят вернуться.  

8. Воспользоваться помощью животных.  

Сложный способ решения проблемы – завести муравьеда. Животное будет регулярно и планомерно поедать муравьёв, однако оно требует ухода и не в любых климатических условиях его можно содержать.  

Заручиться поддержкой скворцов. Сперва требуется покосить на участке траву, попутно разрушая муравейники. Далее нужно отойти, расслабиться и наблюдать, как прилетевшие скворцы решают проблему с насекомыми. Чтобы скворцы всегда были поблизости, можно соорудить для них скворечники. Есть побочный эффект – при отсутствии муравьёв птицы попытаются съедать ягоды.  

Ежи, ящерицы, кроты и лягушки тоже употребляют муравьёв, но при наличии более вкусной альтернативы они вряд ли станут гоняться за мелкими насекомыми.  

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Новости мира. Некоторое время назад мы писали про суровую борьбу огородников с долгоносиками. Мы дали несколько советов, чтобы постараться помочь людям в этом...
 
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