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Президент Беларуси, посещая «Нафтан»: Мы умеем производить качественный продукт, но продавать не умеем

07.06.2019 16:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко ориентирует руководство нефтеперерабатывающих предприятий в деловом ключе решать вопросы по компенсации потерь в результате поставки в Беларусь некондиционной российской нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 7 июня, заявил Президент, посещая «Нафтан».

Президент Беларуси, посещая «Нафтан»: Мы умеем производить качественный продукт, но продавать не умеем

Напомним, о резком ухудшении качества российской нефти заговорили в конце апреля. Тогда содержание хлорорганических соединений в сырье превышало в десятки раз предельные значения. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки.

Александр Лукашенко, посещая НПЗ «Нафтан»: «Нет экономики – нет государства»

Уже в мае белорусско-российская дорожная карта по вытеснению с территории Беларуси некачественной нефти была согласована.

Сегодня главе государства также доложили о социально-экономическом развитии Витебской области и Новополоцка. От руководства региона Александр Лукашенко требует четко видеть стратегию развития.

Президент Беларуси, посещая «Нафтан»: Мы умеем производить качественный продукт, но продавать не умеем

На совещании обсудили и стратегию развития нефтепереработки в Беларуси и специализацию предприятий. Все подробности разговора Александр Лукашенко раскрыл уже во время общения с работниками «Нафтана».

Так, определено, что НПЗ в Мозыре будет работать по топливному направлению – над глубиной переработки нефти, получением светлых нефтепродуктов. А вот новополоцкое предприятие в значительной степени будет ориентироваться на дальнейшее развитие выпуска нефтехимической продукции. Она уже и сейчас востребована другими промышленными производствами. Особое внимание нужно уделить повышению эффективности продаж.

«Расхлябанность и разболтанность на территории России». Александр Лукашенко высказался о нефтяном вопросе

Президент Беларуси, посещая «Нафтан»: Мы умеем производить качественный продукт, но продавать не умеем

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы умеем производить качественный продукт, очень качественный. И вы молодцы в этом плане – Мозырь и вы хорошее топливо производите, на рынке спрос на него большой. Даже Россия не может с нами конкурировать, очень многие заводы. Но продавать не умеем. Или, скажем так, недостаточно хорошо торгуем этим товаром, поэтому мы собрались и обсудили этот вопрос – как будем действовать дальше и как будем продавать готовую продукцию?

Это безобразие, это плохо, ну не торгаши белорусы. Мы вот такие «памяркоўныя»: произвести – произведем, а вот от продажи получить доход больше мы пока не умеем.

Президент Беларуси, посещая «Нафтан»: Мы умеем производить качественный продукт, но продавать не умеем

Президент Беларуси, посещая «Нафтан»: Мы умеем производить качественный продукт, но продавать не умеем

Президент Беларуси, посещая «Нафтан»: Мы умеем производить качественный продукт, но продавать не умеем

Также глава государства отметил, что в дальнейшем потребуется дополнительная модернизация на предприятиях нефтехимической отрасли, однако это уже будут не такие внушительные суммы вложений. Кроме того, Президент подчеркнул, что государство и впредь будет всячески способствовать работе новополоцкого завода. Главное – эффективность.

Александру Лукашенко на «Нафтане» подарили картину с изображением установки для переработки нефти

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко ориентирует руководство нефтеперерабатывающих предприятий в деловом ключе решать вопросы по компенсации потерь в...
 
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