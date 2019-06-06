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Александру Лукашенко на «Нафтане» подарили картину с изображением установки для переработки нефти

07.06.2019 16:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 7 июня Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом НПЗ «Нафтан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На память главе государства подарили картину, на которой изображена установка первичной переработки нефти – одна из самых современных на постсоветском пространстве.

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Александру Лукашенко на «Нафтане» подарили картину с изображением установки для переработки нефти

Александру Лукашенко на «Нафтане» подарили картину с изображением установки для переработки нефти

Александру Лукашенко на «Нафтане» подарили картину с изображением установки для переработки нефти

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. 7 июня Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом НПЗ «Нафтан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На память главе государства...
 
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