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Александру Лукашенко на «Нафтане» подарили картину с изображением установки для переработки нефти
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 7 июня Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом НПЗ «Нафтан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На память главе государства подарили картину, на которой изображена установка первичной переработки нефти – одна из самых современных на постсоветском пространстве.
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Новости Беларуси. 7 июня Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом НПЗ «Нафтан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На память главе государства...
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