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Онлайн-учительскую создали ученики минской гимназии: как она работает?
Источник материала: СТВ
Многие родители сегодня задаются вопросом – как вырастить гения? Должен ли ребёнок заниматься исключительно наукой или спортом, а может быть творчеством, если есть способности? Попробуем найти ответы на примере одной из минских гимназий.
Александр Журик, ученик гимназии №13 Минска:
В свои 12 Саша не только учится, но и сам учит педагогов. Семиклассник с лёгкостью на уроках информатики разрабатывает компьютерные программы и приложения. О таких, как он, говорят – родился с планшетом в руках.
Александр Журик:
Это уже не те уроки информатики, что были ещё 10 лет назад. Тон урокам теперь задают дети с огромным умственным потенциалом.
Татьяна Николаева, ученица гимназии №13 Минска:
Мария Мамиргова, ученица гимназии №13 Минска:
И если реальную учительскую можно заменить электронной, то настоящих педагогов виртуальные не заменят никогда, уверены школьники. Ведь кто ещё сможет так поддержать и искренне порадоваться за успехи своих учеников?!
Алексей Окушко, учитель информатики гимназии №13 Минска:
Танцы с трёх лет и активное знакомство с книгами в начальных классах. Юля среди сверстников – лучшая чтица.
Юлия Тимчук, ученица гимназии №13 Минска:
А вот для Вадима предмет истории стал не просто уроком, а хобби. Среди последних увлечений школьника – изучение жизни рода Радзивиллов.
Вадим Поляков, ученик гимназии №13 Минска:
Дети учатся в одном англо-математическом классе, но настолько многогранны, что не перестают удивлять своих педагогов. Дима, к примеру, ещё в восьмом классе обогнал на олимпиаде по белорусскому языку девятиклассников. Вопреки общепринятому мнению, лауреат спецфонда Президента вундеркиндом себя не считает.
Дмитрий Лазарчук, ученик гимназии №13 Минска:
Юные белорусы уверяют: за здоровье и экологию можно не беспокоиться. На этот счёт у них есть свои задумки, которые, кстати, признали лучшими в мире на международной конференции в Кении.
Мария Лаврива, ученица гимназии №13 Минска:
Антон Карпович, ученик гимназии №13 Минска:
Как показывает практика, каждое последующее поколение детей опережает предыдущее. Вот и в следующем учебном году – это будут уже совсем другие маленькие гении. И наша задача – взрослых, родителей и учителей – помочь раскрыться талантам и уберечь от угрозы извне. Впереди – каникулы. А это значит, не лишний раз обратить внимание, чем занято ваше чадо, даже если в данный момент вы находитесь совсем рядом. Чтобы сохранить драгоценные моменты счастливого детства.
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Многие родители сегодня задаются вопросом – как вырастить гения? Должен ли ребёнок заниматься исключительно наукой или спортом, а может быть творчеством, если...
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