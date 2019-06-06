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Онлайн-учительскую создали ученики минской гимназии: как она работает?

07.06.2019 16:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Многие родители сегодня задаются вопросом – как вырастить гения? Должен ли ребёнок заниматься исключительно наукой или спортом, а может быть творчеством, если есть способности? Попробуем найти ответы на примере одной из минских гимназий.

Онлайн-учительскую создали ученики минской гимназии: как она работает?

Александр Журик, ученик гимназии №13 Минска:
Мой проект предназначен для учащихся шестого класса. Называется он «Teaming information». И он помогает им усвоить тему видеоинформации.

Онлайн-учительскую создали ученики минской гимназии: как она работает?

В свои 12 Саша не только учится, но и сам учит педагогов. Семиклассник с лёгкостью на уроках информатики разрабатывает компьютерные программы и приложения. О таких, как он, говорят – родился с планшетом в руках.

Александр Журик:
Во-первых, мой папа – программист. Во-вторых, мне это интересно. В-третьих, программисты получают нормальную зарплату.

Онлайн-учительскую создали ученики минской гимназии: как она работает?

Это уже не те уроки информатики, что были ещё 10 лет назад. Тон урокам теперь задают дети с огромным умственным потенциалом.

Татьяна Николаева, ученица гимназии №13 Минска:
Всё-таки XXI век. И само черчение пересекается с 3D. Если есть видение, то тогда это, в принципе, несложно.

Онлайн-учительскую создали ученики минской гимназии: как она работает?

Мария Мамиргова, ученица гимназии №13 Минска:
Учителя приходили к нам на урок и говорили, что не могли найти в учительской журнал. Мы решили помочь нашим учителям и создали такое специальное приложение, в котором они могут посмотреть, где и что находится, и ещё общаться.

Онлайн-учительскую создали ученики минской гимназии: как она работает?

И если реальную учительскую можно заменить электронной, то настоящих педагогов виртуальные не заменят никогда, уверены школьники. Ведь кто ещё сможет так поддержать и искренне порадоваться за успехи своих учеников?!

Онлайн-учительскую создали ученики минской гимназии: как она работает?

Алексей Окушко, учитель информатики гимназии №13 Минска:
Сейчас роль учителя – это именно направить ученика, что бы он сам, например, в Интернете или из других источников искал знания. Я, как более направляющий, потому что, особенно в сфере информатики, ребята некоторые знают уже, мне кажется, больше, чем сами учителя.

Танцы с трёх лет и активное знакомство с книгами в начальных классах. Юля среди сверстников – лучшая чтица.

Юлия Тимчук, ученица гимназии №13 Минска:
Это какой-то другой мир, в котором я могу прожить жизнь персонажей. Может быть, научиться чему-то на их ошибках, узнать что-то новое для себя и открыть интересные факты.

Онлайн-учительскую создали ученики минской гимназии: как она работает?

А вот для Вадима предмет истории стал не просто уроком, а хобби. Среди последних увлечений школьника – изучение жизни рода Радзивиллов.

Вадим Поляков, ученик гимназии №13 Минска:
Изучая их архивы, очень много можно узнать об истории не только этой семьи, династии, а вообще, всей Беларуси.

Онлайн-учительскую создали ученики минской гимназии: как она работает?

Дети учатся в одном англо-математическом классе, но настолько многогранны, что не перестают удивлять своих педагогов. Дима, к примеру, ещё в восьмом классе обогнал на олимпиаде по белорусскому языку девятиклассников. Вопреки общепринятому мнению, лауреат спецфонда Президента вундеркиндом себя не считает.

Дмитрий Лазарчук, ученик гимназии №13 Минска:
Есть дети, которые намного умнее меня. Просто, мне кажется, если работать, то всё получится.

Онлайн-учительскую создали ученики минской гимназии: как она работает?

Юные белорусы уверяют: за здоровье и экологию можно не беспокоиться. На этот счёт у них есть свои задумки, которые, кстати, признали лучшими в мире на международной конференции в Кении.

Онлайн-учительскую создали ученики минской гимназии: как она работает?

Мария Лаврива, ученица гимназии №13 Минска:
Я участвовала в секции «Окружающая среда» и там заняла первое место, взяла золотую медаль.

Антон Карпович, ученик гимназии №13 Минска:
Я изучаю проблемы перехода от химического метода борьбы с насекомыми-вредителями к биологическому. Хочу привлечь внимание к этой проблеме, потому что наше государство тратит достаточно большое количество денег на затраты в виде химической борьбы.

Онлайн-учительскую создали ученики минской гимназии: как она работает?

Как показывает практика, каждое последующее поколение детей опережает предыдущее. Вот и в следующем учебном году – это будут уже совсем другие маленькие гении. И наша задача – взрослых, родителей и учителей – помочь раскрыться талантам и уберечь от угрозы извне. Впереди – каникулы. А это значит, не лишний раз обратить внимание, чем занято ваше чадо, даже если в данный момент вы находитесь совсем рядом. Чтобы сохранить драгоценные моменты счастливого детства.

Онлайн-учительскую создали ученики минской гимназии: как она работает?

Люди в материале: Александр Журик, Татьяна Николаева, Мария Мамиргова, Антон Карпович, Мария Лаврива, Алексей Окушко, Юлия Тимчук, Вадим Поляков, Дмитрий Лазарчук
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Многие родители сегодня задаются вопросом – как вырастить гения? Должен ли ребёнок заниматься исключительно наукой или спортом, а может быть творчеством, если...
 
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