Дуров отказался от еды ради Telegram

Источник материала: Ежедневник



фото: lifehacker.ru

Основатель мессенджера сообщил, что не принимает пищу уже шесть дней и пока не планирует останавливаться.

В своем посте Павел Дуров сообщил и о других методах самоограничения: последние 15 лет он не употребляет алкоголь, кофеин, мясо, таблетки и фаст-фуд. За это врем, как уверяет Дуров, у него лишь раз был повышенная температура: «Обычно я просто не болею».

Год назад миллиардер добавил еще больше ограничений в свой рацион: ни глютена, ни молочных продуктов, ни яиц, ни фруктозы. «Я сделал это, чтобы добиться более высокой продуктивности и ясности мышления, а также для тренировки силы воли и самодисциплины», - пояснил бизнесмен.

Кроме того, Дуров каждую зиму плавает в ледяной воде в Финляндии или Швейцарии.

В мае бизнесмен ограничил свой рацион только рыбой и морепродуктами. «Если у вас есть ежедневный доступ к свежей пойманной дикой рыбе, я определенно рекомендую эту диету для повышения продуктивности. В отличие от фермерского мяса или продуктов сельского хозяйства, которые были введены в нашу диету сравнительно недавно (например, 15 000 лет назад), дикая рыба, приготовленная на огне, - это то, что наши предки употребляли в течение последнего миллиона лет. Поскольку людям требовался ежедневный источник воды, они должны были жить рядом с реками и озерами, поэтому диета Сигана имеет для меня гораздо больше смысла, чем веганство»…

«В этом месяце я пробую что-то более радикальное, не употребляя вообще никакой пищи. Я был на воде быстро в течение последних 6 дней и чувствую себя прекрасно. Поскольку нулевое потребление пищи улучшает ясность мышления, я также многое сделал для управления проектами», - пояснил Дуров.

«Очевидно, что в результате я могу потерять некоторую мышечную массу, но я верю, что если мне удастся придумать новые отличные идеи для Telegram во время поста, это будет полезно для всех миллионов пользователей Telegram. Делать жизнь наших пользователей более приятной был и есть мой приоритет номер один».