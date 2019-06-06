







«Он до сих пор продолжает определённую риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он как-то должен определиться, чего он хочет добиться, что он хочет сделать», — сказал Путин в ответ на соответствующий вопрос.





При этом он добавил, что Россия не отказывается от контактов.