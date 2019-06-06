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Обиделся на "агрессора": Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского
Источник материала: Партизан
Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, почему не поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
«Он до сих пор продолжает определённую риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он как-то должен определиться, чего он хочет добиться, что он хочет сделать», — сказал Путин в ответ на соответствующий вопрос.
При этом он добавил, что Россия не отказывается от контактов.
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Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, почему не поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
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