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Обиделся на "агрессора": Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского

07.06.2019 17:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, почему не поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.



«Он до сих пор продолжает определённую риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он как-то должен определиться, чего он хочет добиться, что он хочет сделать», — сказал Путин в ответ на соответствующий вопрос.

При этом он добавил, что Россия не отказывается от контактов.

 
 
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Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, почему не поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
 
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