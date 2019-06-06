В плаценте содержатся все необходимые вещества для того, чтобы ребенок нормально развивался. Если плацента порвется в утробе матери, плоду может грозить смерть. Плацентный мешок помогает амортизации, если женщина слишком резко двигается. Перед рождением плацента прорывается и начинают отходить воды.





Но бывает и так, что плацента сохраняется даже после рождения ребенка, и малыш словно находится в «коконе». Это очень редкое явление. С неповрежденной плацентой рождается один ребенок на 100 тысяч. Последним родился малыш Ной Валаско в Бразилии.





The Sun . Фотографии мальчика просто взорвали Сеть. Об этом пишет





Ной родился с целой плацентой, и фотографу удалось запечатлеть момент, когда ребенок пытается закричать.







