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В Бразилии ребенок родился в "рубашке": удивительные кадры

07.06.2019 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С неповрежденной плацентой рождается один ребенок на 100 тысяч.
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В плаценте содержатся все необходимые вещества для того, чтобы ребенок нормально развивался. Если плацента порвется в утробе матери, плоду может грозить смерть. Плацентный мешок помогает амортизации, если женщина слишком резко двигается. Перед рождением плацента прорывается и начинают отходить воды.

Но бывает и так, что плацента сохраняется даже после рождения ребенка, и малыш словно находится в «коконе». Это очень редкое явление. С неповрежденной плацентой рождается один ребенок на 100 тысяч. Последним родился малыш Ной Валаско в Бразилии. 

Фотографии мальчика просто взорвали Сеть. Об этом пишет The Sun.

Ной родился с целой плацентой, и фотографу удалось запечатлеть момент, когда ребенок пытается закричать.



 
 
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С неповрежденной плацентой рождается один ребенок на 100 тысяч.
 
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