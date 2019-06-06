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Хоть поверьте - хоть проверьте! Несколько лет назад в это время в Беларуси играли в снежки
Источник материала: Партизан
Природная аномалия случилась в Вилейке 6 июня 2013 года.
Сразу несколько улиц оказались подтопленными. Но уже спустя полчаса о буре напоминал лишь оставшийся на земле снег, который тоже быстро растаял.
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Природная аномалия случилась в Вилейке 6 июня 2013 года.
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