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В Москве задержан Виктор Шендерович

07.06.2019 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полиция Москвы начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которые проходят у здания городского управления МВД.

Трансляцию задержаний ведет ютьюб-канал «Рупор Москвы».


Полицейские заводят участников пикетов в автозак «для проверки документов». Сотрудники МВД отказываются называть происходящее задержанием, при этом некоторых пикетчиков уводят по трое-четверо полицейских.

Всего у здания ГУ МВД стояли три полицейских автобуса. Один из автобусов с задержанными уехал.

Среди задержанных оказались журналисты Павел Каныгин, Илья Азар, Андрей Борзенко, Александр Поливанов, Виктория Ивлева, Ильдар Садреев, Александр Уржанов, Григорий Туманов, писатель Виктор Шендерович.


Ивана Голунова задержали 6 июня. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист обвинения отрицает, он утверждает, что ему подбросили наркотики.

После задержания Голунову не разрешали вызвать адвоката. В полиции журналиста избили, после чего не позволили вызвать скорую помощь. Также полицейские отказались взять у Голунова смывы рук и срезы ногтей — эта экспертиза могла бы подтвердить, что он не прикасался к наркотикам.

 
 
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Полиция Москвы начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которые проходят у здания городского...
 
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