Когда ждать конституционного акта об объединении Беларуси и России?

Со слов премьер-министра Беларуси известно только, что как минимум 30% российских предложений неприемлемы для белорусской стороны. Но что содержится в тех "неприемлемых" для нас предложениях, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей уточнять отказывается.





Что может быть в тех 30% предложений, которые "неприемлемы" для белорусской стороны? Стоит ли доверять информации о подготовке конституционного акта, которым узаконят объединение Беларуси и России? Почему белорусские власти упрямо не хотят раскрывать подробности российских предложений по "углублению интеграции"?





Еврорадио отвечает руководитель Центра стратегических и геополитических исследований Арсений Сивицкий. На эти и другие вопросы в прямом эфиреотвечает руководитель Центра стратегических и геополитических исследований



