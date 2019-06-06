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Когда ждать конституционного акта об объединении Беларуси и России?
Источник материала: Партизан
Москва прислала Минску свои предложения по "углублению интеграции Беларуси и России в рамках Союзного государства". Что это за предложения — не сообщается.
Со слов премьер-министра Беларуси известно только, что как минимум 30% российских предложений неприемлемы для белорусской стороны. Но что содержится в тех "неприемлемых" для нас предложениях, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей уточнять отказывается.
Стоит ли доверять информации о подготовке конституционного акта, которым узаконят объединение Беларуси и России? Почему белорусские власти упрямо не хотят раскрывать подробности российских предложений по "углублению интеграции"?
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Москва прислала Минску свои предложения по "углублению интеграции Беларуси и России в рамках Союзного государства". Что это за предложения — не сообщается.
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