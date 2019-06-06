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Лукашенко о приватизации НПЗ и других "стратегических" предприятий: Никогда!

07.06.2019 15:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стратегические предприятия в Беларуси продавать не будут, заявил Лукашенко сегодня на встрече с работниками "Нафтана".

"Если у вас бродит мысль в голове, что мы их продадим кому-то за бесценок и прочее, выбросьте это из головы. Я по-прежнему придерживаюсь той точки зрения, что стратегические предприятия (не только стратегические, но и другие) мы продавать не собираемся. Это не моя функция: не я их создавал, и даже не вы", - пояснил Александр Лукашенко.

Глава государства рассказал, как в начале его президентства пробовали за $15 млн продать контрольный пакет акций Мозырского НПЗ, однако он потребовал в течение суток вернуть эти деньги покупателям. "Мы не продавали эти заводы и продавать не будем. Может, нам какие-то космические условия предложат, тогда мы рассмотрим вместе с вами", - допустил он.

И добавил, что бытует мнение о невозможности приватизации крупных предприятий в Беларуси. "Да, у нас в Беларуси почти невозможно приватизировать то, что не должно приватизироваться. Вы входите в этот список", - подчеркнул он.




 
 
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Стратегические предприятия в Беларуси продавать не будут, заявил Лукашенко сегодня на встрече с работниками "Нафтана".
 
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