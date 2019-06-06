Источник материала: KYKY

В Гродно требуют «запретить» ночных байкеров: местные жители устали от громких звуков мотоциклистов. Они разместили соответствующую петицию на сайте «Удобный город».

Горожане просят местные власти решить проблему нарушения общественного порядка байкерами. Дело в том, что они ездят на мотоциклах в ночное время и даже устраивают «групповые заезды», причем нарушают правила дорожного движения. Рев двигателей мешает беларусам «нормально отдохнуть».

Обращение подписали 206 пользователей. Когда их станет 794 человека, петицию направят в ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Если вы поддерживаете инициативу жителей Гродно или беспокоитесь за качество их досуга, можете присоединиться – достаточно перейти по ссылке .