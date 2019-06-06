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Писатель Мартинович заметил, что образ Легасова из «Чернобыля» похож на Алеся Адамовича

07.06.2019 16:48 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларуский писатель Виктор Мартинович на своей странице в Facebook предположил, что протопит Легасова из сериала «Чернобыль» – вовсе не настоящий Легасов. Персонаж, которого играет актер Джаред Харрис, напомнил минчанину другого известного беларуского писателя – Алеся Адамовича. KYKY цитирует публикацию Виктора.

«Смотрите, какой изысканный трибьют. Искатель правды Легасов из «Чернобыля» в исполнении Джареда Харриса сделан подчеркнуто не похожим на настоящего Легасова. Сериал, внимательный к мелочам, даже очки вешает на него совсем другой формы, чем те, ромбовидные, что носил Легасов. И прическа ну совсем не такая: Легасов отбрасывал волосы ровно назад, оголяя лоб, у Харриса они уложены на левую сторону.

А вот на кого уж очень похож Харрис в «Чернобыле» (и прической, и очками) – так это на выдающегося искателя правды о Чернобыле, в чем-то – учителя Светланы Алексиевич, Алеся Адамовича. И вот вам пасхалочка: Крейг Мазин [сценарист «Чернобыля»] нигде публично не упоминает Адамовича (этот писатель разрушил себе жизнь, был вытеснен из БССР за то, что кричал везде о Чернобыле), но! Самым важным для себя фильмом, который предвосхитил эстетику «Чернобыля», называет «Иди и смотри» Элема Климова. Сценарий для которого писал кто? Правильно, Алесь Адамович! Если я не ошибаюсь, это очень элегантный способ помянуть дядю Алеся».

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Беларуский писатель Виктор Мартинович на своей странице в Facebook предположил, что протопит Легасова из сериала «Чернобыль» – вовсе не настоящий Легасов. Персонаж,...
 
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