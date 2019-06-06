Почему не вызвал Глеба и что подсказывает интуиция. Криушенко - о матче с Германией в отборе к Евро-2020

Источник материала: Tut.by

Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко на пресс-конференции перед завтрашним матчем против Германии в квалификации Евро-2020 ответил на вопросы о том, почему не вызвал Александра Глеба, от кого из соперников будет исходить главная угроза и что наставнику подсказывает интуиция накануне дуэли с немцами. Общаться с журналистами тренеру помогал полузащитник Валерий Громыко, сообщает пресс-служба АБФФ.



Игорь Криушенко. Фото: abff.by

— Прокомментируйте слова своего немецкого коллеги, который сказал, что «белорусы сделают ставку на контратаки и стандартные положения, главное, чтобы мы с первых минут были начеку и навязывали свою игру»…

— Постараемся использовать эти моменты — то, чего опасается сборная Германии — быстрый выход в атаку, «стандарты». Ну и постараемся сыграть и от себя, а не только от соперника.

— Про «стандарты» и игру от себя мы слышали еще в начале отбора. Сыграли два матча — проиграли. Что-то изменилось с тех матчей?

— Естественно, мы анализируем не только игру соперника, но и свою: что удалось, что не удалось, где просели в игровом плане. Каждая команда на «стандартах» играет по-своему: кто-то смешанно, кто-то зонно, кто-то персонально. К каждой команде «стандарты» готовятся отдельные. В этом плане изменения есть.

— Отслеживали, когда закончился сезон у игроков соперника? Будет ли это преимуществом?

— Мы отслеживали, кто когда закончил. Наибольшая пауза была у Сане — чемпионат Англии закончился пораньше, пауза была побольше. «Бавария» и «Лейпциг» играли Кубок страны — практически одни сроки с чемпионатом России. Уж очень больших пауз у соперника не было. Это касается и остальных игроков — кто играл во Франции, Англии. Кто играл в «Арсенале» — играли в финале Лиги Европы. Так что все это относительно и это только разговоры, не более того.

— Почему не вызван Глеб?

— Последнее время Александр не так много играет. Основная причина — отсутствие постоянной игровой практики.

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— Кого вы считаете главной угрозой в составе соперника?

— [отвечает футболист Валерий Громыко] Я думаю, выделять особо некого — все играют в топ-клубах. Все очень хорошие игроки высочайшего класса. Внимание нужно обращать на всех.



Валерий Громыко. Фото: abff.by

— [отвечает Игорь Криушенко] Как сказал Валера — собраны игроки из топ-клубов. Любой может создать проблему. Наверное, больше стоит опасаться игроков линии атаки, где быстрые, креативные футболисты.

— Сборная выйдет на игру с 3 центральными защитниками?

— Мы анализировали игру сборной Германии. В последнее время мы играем больше в 2 центральных защитника. Этот вариант с тремя мы держим в уме, окончательное решение будет приниматься в день игры. Будут определяться игроки состава и тактика.

— Вратарь Денис Щербицкий выбыл из-за травмы. Рассматривали ли вы его как основного голкипера? Большая ли это потеря?

— Денис у нас давно в кандидатах в национальную сборную. На первый сбор не позволила травма его вызвать, сейчас опять. Хотелось бы, чтобы он дебютировал в официальной игре. Была бы это игра против Германии и Северной Ирландии — другой вопрос. В сослагательном наклонении не хочется говорить.

— Перед первыми матчами у игроков было мало игровой практики. Сейчас разгар чемпионата. Видите ли вы прогресс, что сейчас сборная сильнее, чем тогда?

— Если игровая практика постоянна — футболист имеет преимущество. Я уже говорил, что март для нас не самый хороший месяц для официальных игр. Что поделаешь — международный календарь. Мы должны стремиться, наверное, тоже подстраивать внутренний календарь в каких-то моментах, чтобы сборная была в хорошем состоянии.

— Пересматривали игру 2008 года Германия — Беларусь? У соперника остался тот же тренер…

— Нет, это игру не пересматривал. Я видел этот матч в 2008 году, когда он проходил. Я думаю, для анализа она не представляет для нас интерес. Нам важен анализ игры футболистов, которые сейчас находятся в расположении сборной Германии.

— Валерий [вопрос к футболисту Громыко], как вас приняли в сборной? Получаются ли в игровом плане взаимодействия на тренировках?

— Влился в коллектив очень хорошо, с некоторыми встречался часто на поле, с некоторыми был в одной команде — Лаптевым, Веретило. Потренировались, взаимодействия какие-то уже есть.

— Насколько душит погода? Общались с Глебом?

— Погода одинакова и для нас, и для сборной Германии. Понятно, что жарковато. В день, когда проводили двухразовые тренировки, было видно, что команде тяжеловато. Условия будут одинаковые для обеих команд. С Сашей не общался. Сейчас идет сбор, концентрируешься на других моментах, на подготовке команды. После 11 числа пообщаемся. Думаю, это проблемы не составит.

— Что подсказывает тренерская интуиция насчет завтра?

— Интуиция пока молчит. По натуре я оптимист — всегда надеюсь на хорошие, добрые события.

Положение команд в группе «С»:

1. Северная Ирландия — 6 очков (2 матча; разница мячей 4−1)

2. Нидерланды — 3 (2; 6−3)

3. Германия — 3 (1; 3−2)

4. Эстония — 0 (1; 0−2)

5. Беларусь — 0 (2; 1−6).