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В России назвали семь видов вооружений США, которые может сбить С-400

07.06.2019 17:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» способен поражать девять типов целей, семь из которых являются американскими, пишет lenta.ru.


Фото: Виталий Невар / Reuters

В материале отмечается, что С-400 «Триумф» может уничтожить самолеты стратегической авиации (тяжелый бомбардировщик-ракетоносец B-52 Stratofortress, сверхзвуковой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности B-1 Lancer и двухместный бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности F-111 Aardvark), самолеты радиоэлектронной борьбы (самолет с крылом изменяемой стреловидности EF-111A Raven и палубный самолет EA-6 Prowler), высотный самолет-разведчик U-2 стратегического командования ВВС США, самолеты радиолокационного обнаружения (E-3 Sentry и E-2 Hawkeye), самолеты тактической авиации (F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-22 Raptor), малозаметные летательные аппараты (F-117 Night Hawk и B-2 Spirit) и стратегические крылатые ракеты (BGM-109 Tomahawk).

Также ЗРК может уничтожать баллистические ракеты средней дальности и оперативно-тактические баллистические ракеты.

Комплекс, разработанный Научно-производственным объединением (НПО) «Алмаз», принят на вооружение в апреле 2007 года и способен поражать аэродинамические цели (например, самолеты, вертолеты и беспилотники), движущиеся со скоростью до 4,8 километра в секунду на дальности от трех до 250 километров и высоте от 10 метров до 27 километров. 

 
 
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Из девяти типов целей, которые может поражать ЗРК, семь являются американскими.
 
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