Идеи, боль и короткая память. Три важных условия, которые приведут бизнес к успеху

Источник материала: Ежедневник



фото: marketingland.com

Вместо сотни чек-листов «О чем нужно помнить при создании бизнеса» — вот список из трех пунктов. Всего три «важно», которые должны быть перед вашими глазами постоянно.

Идеи — это важно

Создатель комиксов «Marvel» Стэн Ли сказал об идеях: «Сами по себе они ничего не стоят, идеи есть у каждого. Сделать из них что-то, что получится, — вот в чём сложность».

Часто у предпринимателей есть энтузиазм, желание менять жизни и покорять мир. Но большая мечта стать крутым бизнесменом и правильные ценности не компенсируют отсутствие крутой идеи.

Быть амбициозным и упорным лидером, вдохновлять и мотивировать одним своим появлением в комнате — это все очень классно. Но без идеи — бесполезно.

Один мой хороший друг однажды поделился своими принципами работы с идеями.

Не думать об идее больше часа в день. Действительно, классная идея — редкость, она жива, пока горит внутри нас. Когда перегорит — шансы на реализацию близятся к нулю.

Не проговорить идею. Этот принцип вытекает из первого. Если есть идея — не стоит рассказывать ее всем. Достаточно поделиться с теми, кто поможет в реализации. Иначе можно «проговорить» ее в никуда.

Не слушать советчиков-отговорщиков. Когда вы приступите к реализации, вас начнут отговаривать. Если бы кое-кто слушал таких отговорщиков, мы бы до сих пор ездили на лошадях и не знали о существовании лампочки.

Не пытаться довести до совершенства. Перфекционизм — убийца новых идей. Мозг пытается защитить нас, потому что считает, что идея может принести с собой унижение, стыд, боль. Но мы же знаем, что все может быть намного лучше, чем он предполагает.

Боль — это важно

Любой успешный бизнес «лечит» какую-то «боль» клиента. Важно, чтобы она была настоящей, а не вымышленной.

Представьте, что у человека болит голова. Настолько, что он не может ходить на работу. Это реальная проблема. Человек ищет решение: таблетку, врача, топор, народные средства.

Вот она область, с которой нужно работать. Спросите себя, продукт вашего бизнеса — это «таблетка» для клиентов?

Российский предприниматель Давид Ян как-то сказал, что самые частые ошибки стартапов в несоответствии «боли» их клиентов и «таблетки» и непродуманности того, как доставить ее.

Обычно у стартапера появляется идея. Она ослепляет, и уже ничто кроме нее не кажется настолько важным. Для успеха бизнеса важно понимать, нужна ли эта идея кому-то.

Самый простой способ протестировать идею — создать прототип и спросить сотню человек, что они об этом думают. Создайте анкету, чтобы выяснить, будут ли люди использовать ваш продукт. Соберите обратную связь, чтобы ответить на три вопроса:

Нужен ли ваш продукт миру?

Кто будет пользоваться вашей идеей (кто целевая аудитория?)

Что в прототипе можно улучшить?

Миллион идей, которые казались их авторам потрясающими, в реальности столкнулись с отсутствием спроса. Но этот факт не должен вас останавливать, скорее наоборот, должен побуждать тестировать свои идеи и реализовывать их.

Короткая память — это важно

Хороший предприниматель должен иметь амнезию.

Основатель компании «Alibaba» Джек Ма любит пошутить: «Если я буду писать книгу о своём опыте, то назову её „Alibaba и 1001 ошибка“». У первого бизнесмена из Китая, чье имя опубликовано в Forbes, есть способность удивительно быстро восстанавливаться после всех неудачных моментов. Когда его коллеги все еще переживают ошибки бизнеса, Джек начинает думать о будущем и очень часто вовсе забывает о неудачах.

Ошибки — это побочный продукт успеха, обязательное условие, чтобы получить результаты.

Поэтому иметь классную память — это хорошо, но иметь амнезию на ошибки — это еще лучше.

Помните эти три пункта для своего будущего успеха.

МИФ