Советы, как выбрать ночник в детскую

Источник материала: Tut.by



Многие малыши боятся спать в кромешной темноте, им начинают мерещиться монстры, спасти от которых может ночник. Разберемся, как выбрать детский ночник, чтобы обеспечить полноценное освещение комнаты.

Содержание:

Виды ночников





Родителям в магазине сложно не растеряться, когда перед ним широкий ассортимент:

существует разнообразие моделей ночников: настольных, настенных, в виде игрушек или зверей;

выпускаются модели, которые крепятся к кроватке, на стены;

создаются варианты с оснащением музыкальными эффектами, разными уровнями освещения.

Но выбирая светильник, следует помнить об его основной функции — освещении пространства. Важно следить, чтобы свет был мягким и теплым.

Выбор ночника по возрасту ребенка





Перед тем как выбрать детский ночник, необходимо понимать, что он подбирается, исходя из возраста ребенка. Малышам, которые недавно появились на свет, требуется много внимания практические круглые сутки, поэтому светильники подбираются с максимально мягким и неярким светом. В таком случае светильник крепится на кроватку новорождённого. Но в целях безопасности лучше отдавать предпочтение моделям, которые работают не от электричества, а от батареек. Использование таких ночников актуально до момента, пока ребенок самостоятельно не научится вставать, дотягиваться к светильнику.

Для уже подросших детей, которые боятся спать без света, выбирают десткие ночники, которые ставятся прямо в розетку и дают неяркое освещение, что позволяет им работать всю ночь и не мешать засыпанию крохи. Варианты декора могут быть разные: зверьки, мультипликационные герои, домики. Но не стоит рассчитывать, что ночник сможет осветить большую площадь.

Для детей дошкольного и школьного возраста рекомендуется выбирать любой вариант модели, главное, чтобы она полностью соответствовала нормам безопасности.

Роль дополнительного освещения — не только бороться с ночными страхами малыша, но и для комфортного выполнения домашних заданий для детей младшего школьного возраста. Поэтому отдавайте предпочтение универсальным моделям, которые одновременно представляют собой настольную лампу и ночник.

Отличие детской лампы с ночным светильником заключается в наличии функции, с помощью которой выбираются различные режимы, уровни освещенности. Обычно они имеют регуляторы яркости.

Популярный вариант для дошкольников — настенные ночники. Такие конструкции отличаются вариативностью дизайна, креплением. Монтировать светильники на стену следует так, чтобы ребенку было удобно дотягиваться к нему, не вставая с кровати.

Дополнительные опции





Кроме оригинального внешнего вида, современные ночники оснащаются дополнительными функциями, например, для разнообразия досуга малыша. В таких целях используются проекторы, которые добавляют немного сказки в помещение: карту звездного неба, гуляющих животных, плавающих рыбок. Некоторые ночники обладают сменными картриджами, чтобы менять картинки для проекции.

Дополнительной функцией ночника в детскую считают реакцию светильников на шум (детский плач). Также встречается серия светильников с автоматической регулировкой интенсивности уровня освещения. В темном помещении устройства светят на максимальной мощности, а при появлении первых солнечных лучей — уровень освещения ослабевает.

Альтернативой детским ночникам могут стать соляные лампы, которые дают неяркий свет.

Придерживаясь правил, как выбрать детский ночник, удастся приобрести качественный прибор, который будет выполнять основную роль, радовать малыша прекрасным внешним видом.

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