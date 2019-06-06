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В нынешнем году сразу в трех агрогородках Вороновщины будут построены станции обезжелезивания

07.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В нынешнем году сразу в трех агрогородках Вороновщины будут построены станции обезжелезивания

Огромная социальная задача по качеству водопроводной питьевой воды решена в Беняконях, вот-вот действенный ответ на многочисленные жалобы получат жители Переганцев и Мисевич.

— Особенность химического состава исходной питьевой воды в большинстве населенных пунктов района — повышенное содержание железа. И только станции обезжелезивания, а также замена устаревших труб водопровода, смогут довести ее до нормированных показателей — 0,3 мг/дм3, — считает начальник участка водоснабжения и канализации Вороновского РУП ЖКХ Евгений Стефанович. 

Долгожданной метаморфозе с изменением не только прозрачности, но и состава воды 217 жителей Беняконей обязаны станции обезжелезивания, которая 30 мая была введена в эксплуатацию. Пока она работает в тест-режиме. Но уже сейчас контрольные анализы показали уменьшение содержания железа в воде и ее мутности в 2,5 раза. Сельчане смогут пить и использовать для приготовления пищи и на бытовые нужды водопроводную воду, соответствующую потребительским качествам, не опасаясь ни за собственное здоровье, ни за состояние чайников и стиральных машин.

Строительство, монтаж специального оборудования и пусконаладочные работы заняли всего ничего — две недели. Главный вопрос здесь — финансирование. В рамках подпрограммы «Чистая вода» госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020гг. из областного бюджета на возведение станции обезжелезивания было выделено около 55 тысяч рублей. В нашем районе это седьмая по счету станция обезжелезивания.

Без промедления подвод инженерных коммуникаций, строительство фундамента, установку контейнера работники Вороновского РУП ЖКХ начали и в агрогородке Переганцы. На днях специалисты завершат монтаж фильтров напорного типа с кварцевой засыпкой. И дело останется за малым. Согласно планам будет затрачено 65 тыс. рублей. Своей очереди с нетерпением ждут абоненты из агрогородка Мисевичи. Мощность трех станций одинаковая — 10 метров кубических в час.

Галина ШЛЕМПО.

 
 
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Огромная социальная задача по качеству водопроводной питьевой воды решена в Беняконях, вот-вот действенный ответ на многочисленные жалобы получат жители...
 
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