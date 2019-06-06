Тема недели: Президент Беларуси провел совещание по развитию нефтепереработки

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 июня во время рабочей поездки в Витебскую область посетил ОАО «Нафтан». Главе государства доложили о социально-экономическом развитии региона в целом, а также города Новополоцка и ОАО «Нафтан». Александр Лукашенко ознакомился с современными методами управления технологическими процессами производства, осмотрел производственную территорию предприятия, социальные объекты ОАО «Нафтан».

Там же глава государства провел совещание по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов, пообщался с представителями трудового коллектива предприятия.

Традиционно во время рабочей поездки речь шла о развитии социальной сферы и выполнении соответствующих стандартов. Это в том числе вопросы качества образования, здравоохранения, социального обслуживания, бытовых услуг, в области торговли, сферах культуры и спорта.

Лукашенко требует от руководства Витебской области четко видеть стратегию регионального развития

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от руководства Витебской области четко видеть стратегию регионального развития. Об этом глава государства заявил во время посещения ОАО «Нафтан».

«Надо решать проблемы, видеть стратегию. Должна быть определенная стратегия, примерно как вы пытаетесь или пытались (уже, может, отошли) выстроить стратегию в сельском хозяйстве: когда вы знаете, где построить комплекс на целый район или на два, где что-то объединить, разъединить и в результате получить эффект не только в производстве, но и в экономике», — сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в стране созданы условия для развития малого и среднего бизнеса, и теперь надо думать о развитии стратегических отраслей и предприятий.

«В свое время мы начали модернизировать деревообработку, и у вас немало сделали, — привел он пример. — Если вы здесь не работаете на модернизированных предприятиях, то это вообще плохо для вас, министра и правительства. Это стратегическое направление, но это не ваша придуманная стратегия. Когда-то через колено я всех заставил модернизировать деревообработку. Кричали, вопили — сегодня деревообработка дает результат в целом по стране».

О социально-экономическом развитии региона главе государства доложил губернатор Витебской области Николай Шерстнев. По его словам, положение дел в области стабильное, однако показатели могли бы быть выше, если бы «Нафтан» был больше загружен и работал рентабельнее. Многое в регионе зависит именно от этого предприятия. «Как только просаживаются какие-то вопросы на «Нафтане», конечно, серьезно падают в целом объемы социально-экономического развития», — заметил Николай Шерстнев.

Вместе с тем он подчеркнул, что в последние годы Витебская область старается уйти от прямой зависимости от мощных предприятий и нефтехимического комплекса в целом. «Постоянно зависеть от их состояния не совсем правильно», — считает губернатор.

В свою очередь председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко акцентировал внимание, что в Витебской области есть хорошая база и структура промышленности. Однако многие предприятия загружены не полностью и нуждаются в сырье. «Наращивание объемов и снижение затрат — важнейшая задача», — уверен он.





«Надо драться за свои рынки» — Лукашенко недоволен эффективностью продаж белорусских товаров за рубежом

Глава государства привел в пример один из случаев в Украине. Находясь с визитом в этой стране, он поинтересовался, насколько популярны здесь белорусские нефтепродукты. Оказалось, что местные водители недовольны отсутствием на рынке топлива из Беларуси. «Продукт качественный, но, как всегда, хромают продажи. Надо научиться торговать своим продуктом. Надо драться, биться за свои рынки, удерживать их и эффективно продавать тот продукт, который мы производим. В частности нефтепродукты. Но такая беда и по другим товарам, которые мы производим», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что с момента последнего совещания, где обсуждалась ситуация с модернизацией НПЗ и нефтепереработкой в целом, прошло два года. «Это было инициировано вами — специалистами и руководителями нефтеперерабатывающей отрасли», — отметил он. Примерно столько же времени прошло и с момента назначения новых руководителей «Нафтана» и Мозырского НПЗ, где Президент также планирует побывать в этом году.

«При назначении мы предметно и досконально изучили все аспекты стабильной работы отрасли, определили направления, задачи и сроки. Особенно остро стояли вопросы обеспечения финансирования модернизации. Эти проблемы сегодня решены на одном и на втором заводе. Все остальное зависит от руководства этих предприятий, — подчеркнул глава государства. — Все, о чем правительство и руководители НПЗ просили у меня для завершения модернизации, было поддержано на 100%. Это говорит о важности той работы, которую мы проводим».

Александр Лукашенко обратил внимание: говорить о том, что суверенитет и независимость Беларуси напрямую зависят от нефтеперерабатывающих заводов, нельзя. Однако эффективная работа этих предприятий — один из довольно серьезных факторов стабильности экономики страны. «Нет экономики — нет государства», — резюмировал Президент.

Лукашенко: добыча своей нефти — одна из перспектив развития нефтеперерабатывающего комплекса

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов.

«Сегодня мы обсудим положение дел в отечественной нефтепереработке и рассмотрим перспективы дальнейшего развития этой отрасли. При изучении всех материалов, которые мне представлены, мы просто напрочь забыли, что мы еще и сами чуть меньше 2 млн т, но добываем в Беларуси хорошей, качественной нефти. Не забывайте об этом. Это тоже перспектива нашего развития», — отметил Александр Лукашенко.

Возвращаясь к модернизации белорусских НПЗ, глава государства поинтересовался, на какой стадии сейчас находится реализация инвестиционных проектов, выдерживается ли срок завершения строительно-монтажных работ. «Какие результаты работы НПЗ ожидаются после завершения их модернизации? Как планируется обеспечивать эффективную работу в новых условиях? Какие перспективы в сфере нашей нефтепереработки видим все мы, и правительство прежде всего, хотя бы на ближайшие десять лет?» — поставил ряд вопросов Президент. Кроме того, на совещании отдельно была затронута проблематика повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов.

«Я попрошу без теорий, потому что уже столько наговорили на эту тему. Важна суть. А суть — это окончание модернизации, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Сейчас мы имеем чуть ли не 20% мазута при переработке нефти, поэтому поставили задачу, чтобы этих «отходов» (мазут — не такие отходы еще) было минимум. Когда мы здесь закончим модернизацию, будет всего 3-4% остатков. Вот и весь разговор, если говорить о топливе».

Президент констатировал, что в 1940-х годах работникам НПЗ было труднее: нефть напрямую не поставлялась на предприятия, поэтому надо было демонтировать оборудование с заводов и перебросить его в другие регионы Советского Союза, например, на Урал, установить в течение нескольких месяцев и произвести продукцию. «А сегодня мы разболтались. Много разговариваем и все плачем: то специалистов нет, то еще чего-то. Нет специалистов — готовьте, ищите, в мире их хватает», — добавил глава государства.







Стратегия развития нефтепереработки в Беларуси и специализация предприятий обсуждены на совещании в Новополоцке

Об этом Президент рассказал во время общения с работниками ОАО «Нафтан».

«Главное, о чем мы говорили, — это завершение модернизации двух заводов и перспективы», — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, определено, что НПЗ в Мозыре будет работать по топливному направлению. «Будем работать над глубиной (переработки нефти. — Прим. БЕЛТА), получать светлые нефтепродукты. Но главное — это рынок. Получить сегодня светлых нефтепродуктов можно сколько угодно. Вопрос в том, где будем продавать их, потребит ли это все рынок, — сказал Александр Лукашенко. — Во-вторых, покупая в России нефть, мы конкурируем с ней на рынках, а они у нас общие, все не так просто. У них маневра больше — они могут своим нефтеперерабатывающим предприятиям подешевле нефть закачать и получить большую прибыль, цену сбросить — то, чего мы не можем».

«В этих условиях нам нужно думать о дальнейшей модернизации», — подчеркнул белорусский лидер.

Что касается ОАО «Нафтан» в Новополоцке, то это предприятие, помимо топливной составляющей, в значительной степени будет ориентироваться на дальнейшее развитие выпуска нефтехимической продукции, которая и сейчас, и на перспективу будет востребована другими промышленными производствами.

«Когда мы в этом и начале следующего года закончим модернизацию этих предприятий, посмотрим, как в дальнейшем будем модернизироваться и углубляться», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что в дальнейшем потребуется дополнительная модернизация на предприятиях нефтехимической отрасли, однако это уже будут не такие значительные объемы средств по сравнению с теми, которые за последние годы вложены в модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. «В нефтехимические предприятия нам придется еще вкладываться, чтобы они производили нужную для рынка продукцию. Тогда и «Нафтану» будет полегче», — сказал он.

Александр Лукашенко добавил, что также намерен посетить Мозырский нефтеперерабатывающий завод. «Мы где-то уже к концу года посмотрим, каким будет рынок по нефти, нефтепродуктам. И будучи там, уже окончательно определимся по дальнейшей стратегии двух наших НПЗ», — заявил глава государства.

Обращаясь к представителям трудового коллектива ОАО «Нафтан», Президент подчеркнул, что государство и впредь будет всячески способствовать работе этого предприятия. Одновременно он предупредил: «Конечно, будем давить на вас до последнего, чтобы вы эффективно работали. Но и помогать будем. Если вы будете шевелиться, мы всегда будем помогать. Вы эту позицию должны знать — я десятилетиями о ней говорю, и вы видите, что я от нее не отступаю».

Александр Лукашенко в целом отметил: Беларуси повезло в том, что в стране заранее задумались о модернизации НПЗ, еще до налогового маневра в нефтяной сфере в России и других факторов, влияющих на развитие отрасли.

Еще один вопрос, на который обратил внимание белорусский лидер, — реализация товаров. «Мы умеем производить очень качественный продукт. И вы молодцы в этом плане, и Мозырь. Хорошее топливо производите, на рынке спрос на него большой. Но продавать не умеем. Или недостаточно хорошо торгуем этим товаром. Поэтому мы обсудили, как будем действовать дальше, и как продавать готовую продукцию, — сказал Президент. — Об этом мы и говорили, чтобы у нас была мощная компания. Может, ее (Белорусскую нефтяную компанию. — Прим. БЕЛТА) тоже надо подвергнуть модернизации и совершенствованию, чтобы она приносила больший доход от продаж».

Особый акцент Александр Лукашенко сделал на необходимости сохранения и развития социальной базы ОАО «Нафтан». «Главное для нас — это люди, — подчеркнул он. — Надо всячески работать на то, чтобы удерживать здесь людей. Это не только и не столько зарплата сегодня».

Лукашенко: обеспечение Беларуси углеводородами — один из важнейших факторов независимости

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, общаясь с трудовым коллективом ОАО «Нафтан», где прошло совещание по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов.

Говоря о совещании, Александр Лукашенко рассказал, что решались в том числе серьезные политические вопросы. Два белорусских НПЗ вместе с добывающей компанией «Белоруснефть» глава государства назвал основой национальной экономики. «От того, будут работать эти предприятия или нет, зависит в будущем жизнь многих белорусов. Потому что сегодня без топлива никуда, как бы мы ни говорили, что приходят альтернативные виды, строим атомную станцию, меньше будем на 5-6 млрд куб.м закупать природного газа», — заметил он.

«Вы видите, как себя ведут наши основные партнеры — старший брат на востоке. Это налоговый маневр и прочее поставило наши предприятия в очень серьезную ситуацию», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он обратил внимание также на большую волатильность мировых цен на нефть. «Основные игроки — Америка, Россия, саудовцы вы знаете, как себя ведут. То «ОПЕК плюс», то «ОПЕК минус». Все пытаются свое счастье найти то ли индивидуально, то ли объединившись», — отметил Президент.

Александр Лукашенко акцентировал внимание и на ряде других мировых проблем, в том числе торговых войнах между США и Китаем, различных санкционных режимах. «Понимаете, в какой ситуации находится Россия, где мы покупаем основное свое сырье. Очень непростая ситуация», — констатировал белорусский лидер.

Лукашенко: стратегические предприятия в Беларуси продавать не собираются

«Если у вас бродит мысль в голове, что мы их (НПЗ. — Прим. БЕЛТА) продадим кому-то за бесценок и прочее, выбросьте это из головы. Я по-прежнему придерживаюсь той точки зрения, что стратегические предприятия (не только стратегические, но и другие) мы продавать не собираемся. Это не моя функция: не я их создавал, и даже не вы», — пояснил Александр Лукашенко.

Глава государства рассказал, как в начале его президентства пробовали за $15 млн продать контрольный пакет акций Мозырского НПЗ, однако он потребовал в течение суток вернуть эти деньги покупателям. «Мы не продавали эти заводы и продавать не будем. Может, нам какие-то космические условия предложат, тогда мы рассмотрим вместе с вами», — допустил Президент.

Он заметил, что приватизация в Беларуси начинается с решения трудовых коллективов, потом на более высокий уровень свои предложения вносят местные органы на власти. Далее правительство информирует главу государства. «У нас этот процесс очень забюрократизирован. Специально я это сделал, чтобы после приватизации предприятия я потом не приехал на НПЗ в Новополоцк, а вы мне не сказали: «Так а кому же ты продал?». А я потом вам скажу: «Так вы же начинали это». То есть это дело трудового коллектива, местных органов власти. А потом уже мы будем рассматривать», — сказал Александр Лукашенко.

Президент добавил, что бытует мнение о невозможности приватизации крупных предприятий в Беларуси. «Да, у нас в Беларуси почти невозможно приватизировать то, что не должно приватизироваться. Вы входите в этот список», — подчеркнул он.

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