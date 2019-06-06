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Горецкий РОЧС: как пережить жару

07.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Хорошо, когда погода радует — тепло, солнышко и ласковый ветерок. А вот когда столбик термометра все больше устремляется вверх, то коварного зноя стоит остерегаться и взрослым, и детям. Всем важно знать, как избежать последствий жары и сохранить свое здоровье.

 

Горецкий РОЧС: как пережить жару

 

Во время максимальной солнечной активности — с 11 до 17 часов дня — постарайтесь не выходить на улицу без особой надобности. Когда температура воздуха достигает высоких отметок, лучше облачиться в свободную одежду из натуральных тканей, позволяющую телу «дышать». Обувь должна быть открытой и комфортной. Не забудьте взять с собой бутылку воды. На улице лучше держаться в тени и периодически заходить в магазины или помещения с кондиционерами.

 

Для защиты от обезвоживания организма больше пейте — не менее 1,5–3 литров жидкости в день.

 

К слову, она должна быть не холодной, так как в жару увеличивается риск заболеть ангиной и ОРЗ. Рекомендуемые напитки: вода с соком лимона, теплый зеленый чай без сахара, негазированная минеральная вода, компоты и морсы. Не стоит употреблять алкоголь, а также различные сладкие газированные напитки (они не утоляют жажду, замедляют обменные процессы в организме).

 

Есть необходимо легкую пищу: овощи, фрукты, отварную рыбу и курицу, холодные супы и окрошки.

 

Желательно полностью исключить из своего рациона жирные, жареные и сладкие блюда. Можно носить с собой распылитель с минеральной водой. Попадание влаги на открытые участки тела принесет ощущение свежести и прохлады и, к тому же, увлажнит кожу.

Если в помещении есть кондиционер — вы просто счастливчик. Только учтите, что оптимальная температура охлажденного воздуха — 18–20 градусов. Но даже в этом случае следует находиться подальше от кондиционера. Легкий прохладный ветерок нередко становится причиной тяжелых простудных заболеваний. Если в квартире или рабочем помещении кондиционер отсутствует, то можно охладить воздух, используя емкость с водой, которая ставится перед вентилятором. Вода под действием напора теплого воздуха интенсивно испаряется, охлаждая помещение на 2-3 градуса.

Главным источником проникновения горячего воздуха в помещение являются окна. Днем их рекомендуется держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков. Так прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадут в комнату.

 

Открывать окна лучше на ночь, когда температура на улице снижается.

 

Необходимо знать симптомы теплового и солнечного удара. Это такие признаки, как слабость, вялость, головокружение, сильное потоотделение, жажда, головная боль, тошнота и рвота. В особо тяжелых случаях возможна потеря сознания. Если человек перегрелся, и у него наблюдаются вышеперечисленные симптомы, необходимо незамедлительно обратиться к врачу и провести мероприятия по охлаждению организма. Пострадавшего нужно уложить в прохладном месте, на голову положить холодный компресс или влажное полотенце.

 

Если пострадавший в сознании, дать ему обильное питье, если нет, то приводить в чувство с помощью нашатырного спирта и ждать приезда бригады скорой помощи.

 

Особое внимание в жару необходимо уделять детям. Их организм намного чувствительнее к повышенной температуре окружающей среды, чем взрослый. Когда от перегрева страдают малыши, обидно вдвойне. Они ведь не обязаны, как взрослые, ежедневно ездить в душной маршрутке или «греться» в офисных помещениях. И если плохо становится ребенку, то это, в первую очередь, вина родителей.

Симптомы перегрева у детей — покраснение кожи, повышенная температура тела, вялость, беспричинные капризы, тошнота, частое дыхание с одышкой, судороги или даже обморок. При первых проявлениях этих признаков с ребенка необходимо снять одежду, уложить его в горизонтальное положение, протереть все тело влажной салфеткой или смоченной в воде тканью и обязательно поить каждые 5-10 минут. Подойдут прохладные негазированные напитки: вода, разведенный чай, слегка кисловатый компот. При потере сознания незамедлительно вызывайте скорую помощь.

Вооружившись этими нехитрыми советами, наслаждайтесь чудесными деньками, не тратя драгоценное летнее время на сетования и борьбу с жарой.

Марина Агеева, старший инспектор ГПиВО Горецкого РОЧС


 
 
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  Хорошо, когда погода радует — тепло, солнышко и ласковый ветерок. А вот когда столбик термометра все больше устремляется вверх, то коварного зноя стоит...
 
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