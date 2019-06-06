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В Осиповичах проходит чествование выпускников-медалистов
07.06.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Сегодня в районном исполнительном комитете поздравляют выпускников, которые достигли совершенства в знании школьных дисциплин. В этом году 21 медалист: 20 «золотых» и 1 «серебряный». Отмечают в этот день и лучших юных спортсменов.
Подробности — в ближайшем выпуске «АК».
Фото Нины ЦАРИК.
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Сегодня в районном исполнительном комитете поздравляют выпускников, которые достигли совершенства в знании школьных дисциплин. В этом году 21 медалист: 20...
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