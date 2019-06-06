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В Осиповичах проходит чествование выпускников-медалистов

07.06.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Сегодня в районном исполнительном комитете поздравляют выпускников, которые достигли совершенства в знании школьных дисциплин. В этом году  21 медалист: 20 «золотых» и 1 «серебряный».  Отмечают в этот день и лучших юных спортсменов.

Подробности  — в ближайшем выпуске «АК».

В Осиповичах проходит чествование выпускников-медалистов
В Осиповичах проходит чествование выпускников-медалистов
В Осиповичах проходит чествование выпускников-медалистов
В Осиповичах проходит чествование выпускников-медалистов
В Осиповичах проходит чествование выпускников-медалистов
В Осиповичах проходит чествование выпускников-медалистов
В Осиповичах проходит чествование выпускников-медалистов
В Осиповичах проходит чествование выпускников-медалистов
В Осиповичах проходит чествование выпускников-медалистов
В Осиповичах проходит чествование выпускников-медалистов
В Осиповичах проходит чествование выпускников-медалистов
В Осиповичах проходит чествование выпускников-медалистов
В Осиповичах проходит чествование выпускников-медалистов
В Осиповичах проходит чествование выпускников-медалистов
В Осиповичах проходит чествование выпускников-медалистов
В Осиповичах проходит чествование выпускников-медалистов
В Осиповичах проходит чествование выпускников-медалистов
 В Осиповичах проходит чествование выпускников-медалистов
В Осиповичах проходит чествование выпускников-медалистов

Фото Нины ЦАРИК.

 
 
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Сегодня в районном исполнительном комитете поздравляют выпускников, которые достигли совершенства в знании школьных дисциплин. В этом году  21 медалист: 20...
 
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