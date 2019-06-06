В Осиповичах проходит чествование выпускников-медалистов

Источник материала: Асiповiцкi край

Сегодня в районном исполнительном комитете поздравляют выпускников, которые достигли совершенства в знании школьных дисциплин. В этом году 21 медалист: 20 «золотых» и 1 «серебряный». Отмечают в этот день и лучших юных спортсменов.

Подробности — в ближайшем выпуске «АК».









































































Фото Нины ЦАРИК.