Погода на выходные и начало недели

Источник материала: Новости Дзержинска

Жаркая и неустойчивая погода сохранится в Беларуси в предстоящие выходные.

В субботу, 8 июня, сохранится неустойчивая погода, ночью в отдельных районах, днем на большей части республики пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью составит плюс 15-20, днем воздух прогреется до 25-31 градуса.

В воскресенье, 9 июня, страна окажется под влиянием атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди различной интенсивности, в отдельных районах прогремят грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне 13-20 градусов тепла, днем - 21-28 градусов. По востоку страны по-прежнему прогнозируется до 31 градуса.

В начале следующей недели, 10-11 июня, погоду будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, лишь на юго-востоке страны сохранится влияние атмосферного фронта. Будет преимущественно без осадков, только по юго-востоку пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 11-18 тепла, днем - 24-30 градусов.



