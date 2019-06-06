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Пушкинский день в библиотеке

07.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

6 июня, в 220-летний юбилей гения русской литературы, в отделе обслуживания и информации прошел Пушкинский день. Книжная выставка «Мир великого поэта» дала возможность читателям библиотеки еще раз перечитать гениальные строки и «окунуться» в его полную загадок и тайн творческую биографию.

В этот день все посетители библиотеки смогли поучаствовать в литературной блиц-викторине, посвященной жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина и разгадать кроссворд.

Самые активные читатели смогли поучаствовать в акции «Я читаю Пушкина» — прочесть свои любимые строки великого гения.

Поэзия Александра Сергеевича Пушкина источник вдохновения для многих поколений литераторов, а его книги всегда лидируют в списках читательских предпочтений посетителей нашей библиотеки.






 
 
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6 июня, в 220-летний юбилей гения русской литературы, в отделе обслуживания и информации прошел Пушкинский день. Книжная выставка «Мир великого...
 
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