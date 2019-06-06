Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

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Сын музыканта также уточнил, что врачи оценивают состояние Бари Алибасова как стабильно тяжелое. «Ни о какой операции речи не идет. Врачам надо посмотреть, будут ли какие-то улучшения в ближайшие дни, и уже потом будут предпринимать какие-то шаги», - пояснил он.

4 июня стало известно, что Бари Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду, из-за чего ему понадобилась помощь врачей. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, он находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, заслуженный артист России. Он создал группы «Интеграл» и «На-На». 6 июня музыканту исполнилось 72 года.