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Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

07.06.2019 18:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Фото из открытых источников

Сын музыканта также уточнил, что врачи оценивают состояние Бари Алибасова как стабильно тяжелое. «Ни о какой операции речи не идет. Врачам надо посмотреть, будут ли какие-то улучшения в ближайшие дни, и уже потом будут предпринимать какие-то шаги», - пояснил он.

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4 июня стало известно, что Бари Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду, из-за чего ему понадобилась помощь врачей. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, он находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, заслуженный артист России. Он создал группы «Интеграл» и «На-На». 6 июня музыканту исполнилось 72 года.

 
 
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Врачи 6 июня ввели продюсера Бари Алибасова в состояние медикаментозного сна, в котором он пробудет, по прогнозам, два дня. Об этом сообщил ТАСС сын продюсера Бари...
 
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