Белорус Навойчик завоевал бронзу на чемпионате мира по баскетбольным броскам

Источник материала: Интерфакс

Третьим на чемпионате мира (U-18) по баскетболу 3х3 в финале индивидуального конкурса бросков сверху в Улан-Баторе (Монголия) стал белорус Алексей Навойчик, сообщили в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола.

По итогам предварительного отбора, из 20 игроков, Навойчик набрал третью сумму баллов и принял участие в споре за медали.

" Признаюсь, сильно волновался перед финалом - очень хотел достойно представить Беларусь и всю нашу сборную, именно поэтому был настроен рисковать. Накануне наша команда, впервые попавшая на чемпионат мира 3х3, выступила не слишком удачно, поэтому хотел выиграть медаль и хоть как-то порадовать всех болельщиков и тренерский штаб. В первой попытке удалось справиться и исполнить задуманный бросок, во второй раз – решил реализовать сложную задумку при помощи ассистента. Думаю, если бы удалось осуществить эту идею, смог бы выйти в финал. И все же рад, что смог завоевать медаль для страны. Спасибо всем за поддержку!" – сказал спортсмен.

C 3 по 7 июня белорусы впервые в истории принимали участие в чемпионате мира по баскетболу 3х3 среди команд до 18 лет. На групповом этапе планетарного первенства в Монголии наши соотечественники встречались с командами Грузии, Монголии, Латвии и США. К сожалению, ребята потерпели 4 поражения и не смогли выйти из пула. Таким образом, сборная Беларуси расположилась на итоговом 18 месте.