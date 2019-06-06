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UTLC ERA договорилась с двумя европейскими партнерами о развитии контейнерных перевозок

07.06.2019 17:58 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

АО "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" (UTLC ERA) подписало меморандум с логистическим терминалом Consorzio ZAI Interporto Quadrante Europa (Италия) и Rostock Port GmbH (порт Росток, Германия), касающийся развития контейнерных перевозок между Китаем и Европой, сообщила пресс-служба UTLC ERA.

Меморандум подписан 5 июня. Подписи под документом поставили президент UTLC ERA Алексей Гром, президент Consorzio ZAI Interporto Quadrante Europa Маттео Гаспарато и управляющий директор Rostock Port GmbH Гернот Теш.

Партнеры, согласно достигнутым договоренностям, намерены совместными усилиями развивать мультимодальные контейнерные перевозки между КНР и Европой. Грузы будут доставляться из терминала в Вероне (Италия) в порт Росток, после чего попадут морским путем в Калининград и далее проследуют по базовому маршруту UTLC ERA, которая в свою очередь будет нести ответственность за железнодорожный контейнерный сервис от терминала к терминалу на колее шириной 1520 мм.

"Мультимодальные перевозки - это, в том числе, возможность осуществлять поставки "от двери до двери". Такой подход к транзитным железнодорожным сервисам делает перевозку более привлекательной для клиента. Кроме того, мультимодальные решения снимают такие вопросы, как снижение скорости, например, по причине ремонтных работ на железнодорожных путях. Преимущество Калининградского порта в том, что на сегодняшний день он может принимать 8 контейнерных поездов в сутки и связан со всем балтийским регионом. В декабре 2018 года здесь было обслужено 40 поездов, а значит, у нас есть еще пространство для роста", - отметил Гром, слова которого приводятся в сообщении.

UTLC ERA предоставляет сервис в области организации транзитных перевозок контейнеров в составе регулярных контейнерных поездов в сообщении Китай-Европа по территории Казахстана, России и Белоруссии.

UTLC ERA создано 2 апреля 2018 года путем реорганизации АО "ОТЛК". UTLC ERA является правопреемником ОТЛК в части операционной деятельности. Главная цель UTLC ERA - увеличение объема транзитных контейнерных перевозок на железнодорожной инфраструктуре стран ЕАЭС.

Акции компании распределены на паритетных началах между "Российскими железными дорогами", "Белорусской железной дорогой" и "Казахстан темир жолы" - по 33,33%.

 
 
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АО "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" (UTLC ERA) подписало меморандум с логистическим терминалом Consorzio ZAI Interporto...
 
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