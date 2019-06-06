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Путин заявил об отсутствии планов объединения РФ и Беларуси

07.06.2019 17:15 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Оснований для государственного объединения России и Беларуси нет, таких планов не существует, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По моему глубокому убеждению, мы все-таки один народ, но так сложилось, что мы живем в разных странах, разные государства образовались, я уже много раз на этот счет высказывался. Но сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в пятницу, отвечая на вопрос о возможности объединения двух стран.

При этом он напомнил, что существует план строительства Союзного государства России и Беларуси, и выразил уверенность, что народы двух стран в этом заинтересованы. Путин отметил, что в этом направлении многое сделано, в том числе и в социальной сфере.

"Многое из того, что было написано в договоре о Союзном государстве, не исполнено. И мы обсуждали с Александром Григорьевичем (Лукашенко, президентом Беларуси - ИФ), можем ли мы в новых условиях сегодняшнего дня что-то выполнить из того, что не сделано, либо добавить из того, что сейчас является актуальным. Вот, собственно, вокруг этого шла вся дискуссия, шла абсолютно конструктивно и по-товарищески", - сказал президент РФ.

 
 
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Оснований для государственного объединения России и Беларуси нет, таких планов не существует, заявил президент РФ Владимир Путин.
 
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