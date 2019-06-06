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Полёт Александра Лукашенко в Югославию во время бомбардировок: «Беларусь продемонстрировала готовность на нестандартные шаги в трудной ситуации»

07.06.2019 18:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Полёт Александра Лукашенко в Югославию в 1999 году обсуждали в программе «В обстановке мира».

Как Президент летал в Белград в 1999 году: «Помню глаза Александра Лукашенко, когда его снимали во время вот этой поездки»

Как Александр Лукашенко летал в Югославию во время бомбардировок: «Это был эмоциональный, конечно, поступок. Но одновременно и рациональный»

Сергей Малиновский, начальник главного информационно-аналитического управления Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Я думаю, что очень важно ещё раз подчеркнуть именно символическое значение вот этого шага, этого такого жеста, который, действительно, имел значение как для двустороннего контекста в наших отношениях с Сербией, который помнят до сих пор, и, наверное, будут помнить ещё многие поколения.

И в то же время это тоже ещё раз говорит о том, что Беларусь тогда продемонстрировала свою готовность на нестандартные шаги в трудной ситуации, когда очень сложно найти правильное решение. И, наверное, и сегодня при разрешении других конфликтов Беларусь, руководство Беларуси, глава государства  вновь демонстрируют готовность на какие-то нестандартные шаги, действительно, для того, чтобы подтолкнуть ситуацию, когда ситуация, может быть, находится в каком-то тупике.

Полёт Александра Лукашенко в Югославию во время бомбардировок: «Беларусь продемонстрировала готовность на нестандартные шаги в трудной ситуации»

Люди в материале: Сергей Малиновский
 
 
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Полёт Александра Лукашенко в Югославию в 1999 году обсуждали в программе «В обстановке мира». Как Президент летал в Белград в 1999 году: «Помню глаза Александра...
 
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Как Александр Лукашенко летал в Югославию во время бомбардировок: «Это был эмоциональный, конечно, поступок. Но одновременно и рациональный»
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