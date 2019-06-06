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Полёт Александра Лукашенко в Югославию во время бомбардировок: «Беларусь продемонстрировала готовность на нестандартные шаги в трудной ситуации»
Источник материала: СТВ
Полёт Александра Лукашенко в Югославию в 1999 году обсуждали в программе
Сергей Малиновский, начальник главного информационно-аналитического управления Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
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Полёт Александра Лукашенко в Югославию во время бомбардировок: «Беларусь продемонстрировала готовность на нестандартные шаги в трудной ситуации»
Полёт Александра Лукашенко в Югославию в 1999 году обсуждали в программе «В обстановке мира». Как Президент летал в Белград в 1999 году: «Помню глаза Александра...
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