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Как Александр Лукашенко летал в Югославию во время бомбардировок: «Это был эмоциональный, конечно, поступок. Но одновременно и рациональный»
Источник материала: СТВ
Полёт Александра Лукашенко в Югославию в 1999 году обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Сергей Рахманов, член Совета Республики, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:
И вот этот не просто жест, а мужественный поступок нашего Президента, он как раз был одним из самых первых шагов для того, чтобы нейтрализовать вот эти гегемонистские устремления.
Виктор Шадурский, доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений, декан факультета международных отношений БГУ:
Игорь Марзалюк:
Само существование Беларуси, её история – она вот требует реакции от Беларуси. И, конечно, Беларусь объективно является донором, и, конечно, наше руководство нашей страны – они понимают чаяния эти, понимают глубинные интересы нашего народа, нашего государства. И поэтому стремятся, действительно, выступить миротворцами. И хотя иногда кажется, что это происходит в такой эмоциональной форме, на самом деле, вот это есть выражение наших чаяний.
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Как Александр Лукашенко летал в Югославию во время бомбардировок: «Это был эмоциональный, конечно, поступок. Но одновременно и рациональный»
Полёт Александра Лукашенко в Югославию в 1999 году обсуждали в программе «В обстановке мира». Как Президент летал в Белград в 1999 году: «Помню глаза Александра...
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