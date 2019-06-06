ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как Александр Лукашенко летал в Югославию во время бомбардировок: «Это был эмоциональный, конечно, поступок. Но одновременно и рациональный»

07.06.2019 18:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Полёт Александра Лукашенко в Югославию в 1999 году обсуждали в программе «В обстановке мира».

Как Президент летал в Белград в 1999 году: «Помню глаза Александра Лукашенко, когда его снимали во время вот этой поездки»

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Как на ваш взгляд, уважаемые эксперты, вот это событие, эта первая, пусть маленькая, пусть небольшая внешнеполитическая победа белорусского Президента и начало закладки фундамента позиции Беларуси как миротворца, может быть определена, как начало наших миротворческих инициатив?

Как Александр Лукашенко летал в Югославию во время бомбардировок: «Это был эмоциональный, конечно, поступок. Но одновременно и рациональный»

Сергей Рахманов, член Совета Республики, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:
Наверное, об этом можно говорить, но я бы не сказал, что это маленькая победа. Это был очень серьёзный шаг, который до сих пор воспринимается очень позитивно прогрессивно мыслящими людьми. И не только в Европе, но и в мире. Мы сейчас продолжаем общаться с нашими коллегами, в том числе и из Сербии, знаем их оценки.

На самом деле, это был шаг, который был направлен против той гегемонии, которая в мире установилась и которая не является позитивной для развития мирового сообщества. И сейчас всё больше голосов, которые возражают против такой гегемонии.

И вот этот не просто жест, а мужественный поступок нашего Президента, он как раз был одним из самых первых шагов для того, чтобы нейтрализовать вот эти гегемонистские устремления.

Как Александр Лукашенко летал в Югославию во время бомбардировок: «Это был эмоциональный, конечно, поступок. Но одновременно и рациональный»

Виктор Шадурский, доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений, декан факультета международных отношений БГУ:
Когда мы говорим об этом случае, а думаем – что может сделать небольшая страна, к каким относится Беларусь, среднее государство, её руководство в таких сложных геополитических условиях, условиях конфликта, условиях противостояния. И, действительно, здесь вот это такой эмоциональный поступок, но вот он, действительно, как бы отражает, и отражал им чаяния белорусского народа, как страны небольшой, страны, которая может стать жертвой таких конфликтов между другими государствами. Поэтому это был эмоциональный, конечно, поступок. Но одновременно он был и рациональным. Поэтому, конечно, запомнился и сербам – они, действительно, вспоминают такой важный и смелый поступок.

Как Александр Лукашенко летал в Югославию во время бомбардировок: «Это был эмоциональный, конечно, поступок. Но одновременно и рациональный»

Игорь Марзалюк:
Вы вчера были на «Минском диалоге», да? Можно ли говорить, что наша миротворческая позиция и истоки её были заложены тогда в Белграде?

Виктор Шадурский:
Конечно, это был важный этап в нашей истории, в нашей геополитической истории: как вот небольшое государство может и отреагировать на несправедливость, которая происходит в этом мире. Я думаю, сегодня всё меньше и меньше политиков и экспертов сомневаются в том, что Беларусь является донором региональной безопасности.

Само существование Беларуси, её история – она вот требует реакции от Беларуси. И, конечно, Беларусь объективно является донором, и, конечно, наше руководство нашей страны – они понимают чаяния эти, понимают глубинные интересы нашего народа, нашего государства. И поэтому стремятся, действительно, выступить миротворцами. И хотя иногда кажется, что это происходит в такой эмоциональной форме, на самом деле, вот это есть выражение наших чаяний.

Полёт Александра Лукашенко в Югославию во время бомбардировок: «Беларусь продемонстрировала готовность на нестандартные шаги в трудной ситуации»

Люди в материале: Виктор Шадурский, Игорь Марзалюк, Сергей Рахманов
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полёт Александра Лукашенко в Югославию в 1999 году обсуждали в программе «В обстановке мира». Как Президент летал в Белград в 1999 году: «Помню глаза Александра...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как Президент летал в Белград в 1999 году: «Помню глаза Александра Лукашенко, когда его снимали во время вот этой поездки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика