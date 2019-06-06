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Как Президент летал в Белград в 1999 году: «Помню глаза Александра Лукашенко, когда его снимали во время вот этой поездки»
Источник материала: СТВ
Полёт Александра Лукашенко в Югославию в 1999 году обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
По сути, для меня вот это событие 1999 года – знаковое, символьное. Событие, с которого, как мне кажется, мы можем говорить о начале отсчёта самостоятельных, субъектных миротворческих инициатив Беларуси. Тогда белорусский Президент, когда у него брали интервью журналисты, заявил, что в Сербию он прибыл для того, чтобы приблизить состояние мира в этой стране.
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Как Президент летал в Белград в 1999 году: «Помню глаза Александра Лукашенко, когда его снимали во время вот этой поездки»
Полёт Александра Лукашенко в Югославию в 1999 году обсуждали в программе «В обстановке мира».
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