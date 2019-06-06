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Новости экономики за 07.06.2019

07.06.2019 18:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экономический форум в Санкт-Петербурге: его итоги в цифрах, и зачем Нацбанку знать, сколько денег потратят иностранные туристы во время проведения вторых Европейских игр? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Беларусь участвует в крупнейшем в регионе экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Представители белорусских властей и бизнеса встретились с российскими чиновниками.

Новости экономики за 07.06.2019

Белорусский холдинг «Амкодор» создаст в Саратовской области сборочное производство сельхозтехники. Белорусских бизнесменов ждут в Курской области – там скоро появится перевалочный пункт по поставкам калийных и азотных удобрений. Российский регион заинтересован в белорусской сельхозтехнике, в том числе и с использованием льготных схем финансирования. В дорожно-строительной отрасли также есть договоренность в скором будущем организовать совместное предприятие.

Золотовалютные резервы Беларуси выросли до рекордных показателей

Всемирный банк ухудшил прогнозы роста российской экономики на 2019-й

Нацбанк подсчитает, сколько денег потратят иностранные туристы во время II Европейских игр

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Новости Беларуси. Экономический форум в Санкт-Петербурге: его итоги в цифрах, и зачем Нацбанку знать, сколько денег потратят иностранные туристы во время...
 
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