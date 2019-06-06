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Всемирный банк ухудшил прогнозы роста российской экономики на 2019-й

07.06.2019 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Всемирный банк ухудшил прогноз по росту российской экономики до 1,2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виной всему сокращение нефтедобычи. К слову, из-за простоя нефтепровода «Дружба» среднесуточный показатель упал до минимума за три года – всего 10,8 миллиона баррелей в сутки, в то время как в мае было больше 11. Таким образом добыча нефти в России падает сильнее, чем требует сделка ОПЕК+.

Больше новостей экономики за 7 июня здесь.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Всемирный банк ухудшил прогноз по росту российской экономики до 1,2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виной всему сокращение...
 
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