Всемирный банк ухудшил прогнозы роста российской экономики на 2019-й

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Всемирный банк ухудшил прогноз по росту российской экономики до 1,2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виной всему сокращение нефтедобычи. К слову, из-за простоя нефтепровода «Дружба» среднесуточный показатель упал до минимума за три года – всего 10,8 миллиона баррелей в сутки, в то время как в мае было больше 11. Таким образом добыча нефти в России падает сильнее, чем требует сделка ОПЕК+.