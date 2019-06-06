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Белорусский парламентарий: Я бы не рассчитывал на высокий интеллект западных государств

07.06.2019 18:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В выпуске передачи «В обстановке мира» на телеканале СТВ обсуждались вопросы геополитики, а также место Беларуси в современном мире.

Ведущий передачи, историк, депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк сказал: «Что может побудить мировые державы все же сесть за стол переговоров? Мы не хотим быть заложниками блокового противостояния, мы не хотим быть чьей бы то ни было линией обороны», пишет "Наша Нива".

На это отреагировал председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов.



Сергей Рахманов. Скрин видео ctv.by.

«Я здесь не рассчитываю на высокий интеллект западных стран. Практика их действий показывает, к сожалению, что такой интеллектуальной силы, которая учитывает глобальные интересы человечества, не просматривается. Просматриваются интересы эгоистические, национальные, корпоративные», — сказал Рахманов.

«Нужно, чтобы было укрепление той альтернативной силы, которая уже формируется сейчас, — продолжил он. — Нужен альянс стран, имеющих альтернативное видение. К их числу относятся такие крупные страны, как Китай, Россия, а также страны, которые их поддерживают. Беларусь, естественно, также поддерживает эту линию. Много говорят о мультиполярном мире, подобного рода идеи возникают. В любом случае речь идет о формировании такой идеологии, которая бы отвечала интересам всего человечества, а не интересам отдельных гегемонов».


Сергею Рахманову 67 лет. Он родом из Краснодара (Россия). Доктор химических наук, профессор, член-корреспондент НАН. Был заместителем председателя президиума Академии наук, послом Беларуси в Японии.

 
 
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В выпуске передачи «В обстановке мира» на телеканале СТВ обсуждались вопросы геополитики, а также место Беларуси в современном мире.
 
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